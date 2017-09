Thành Lacey TrươngTác giả những câu “Nghịch ngôn nhưng thuận nhĩ ” này là Ashleigh Brilliant. Tiến sĩ Ashleigh Brilliant là giáo sư đại học với bằng tiến sĩ sử học thuộc Đ.H. UC Berkeley đã mang lại cho ta một triết lý phong phú và một tri thức dồi dào trong lối sáng tạo những câu nói dí dỏm của ông trong thời đại chúng ta. Sách của ông được các tổ hợp in ấn trên thế giới xuất bản và phát hành hơn một trăm triệu những bưu thiếp in những minh hoạ những câu nói dí dõm do ông thực hiện nói lên những chân lý hỉ lạc và soi sáng cho thế gian vẫn còn trong cỏi u minh này. Đây là những câu trích trong quyển sách thứ năm của ông có tựa đề là : “ All I Want is a Warm Bed and a Kind Word”- Woodbridge Press. (quyển này đã được phát hành hơn hai trăm sáu mưới ngàn cuốn.) Ông cho biết là mẹ ông là người đã đưa ông đến thành công, bà là người nhìn ra được tài năng của con mình và đã khuyến khích ông làm những thiệp có minh hoạ ngay khi ông còn rất nhỏ. Nhờ có tài năng trong lảnh vực này mà ông đã đạt dược kỷ lục trong Guiness Book of Records là tác giả được trả tiền cao nhứt tính theo từng chữ từ xưa đến giờ ( the highest paid published author (per word) in human history.) Tháng Mười Hai năm 1981, tờ Sportd Illustrated đã chịu trả $5,000 để mua quyền sử dụng 12 chữ ông viết cho mốt chương trình quảng cáo thương mại trên TV!Tôi có duyên may tình cờ gặp được được quyển sách này trong thư viện ở Lacey. Mở sách ra xem tôi thấy sách có hình thức trình bày rất lạ là mỗi câu nói đều có hình minh hoạ thật độc đáo. Đặc biệt là mỗi câu chỉ tối đa là mười bảy chữ (Anh Ngữ), do chính ông suy nghỉ ra, rỏ ràng, không trùng lập và giản dị có thể dịch được ra các thứ tiếng khác. Tôi xin dẫn ra đây một vài câu “nghịch ngôn” của ông để các bạn nghe xem có “thuận nhĩ” hay không nhé:- Đây là một cách chắc chắn để bạn có nhiều hơn bạn muốn: muốn ít đi.- Hơn người khác là điều dễ. Cái khó là mọi người chấp nhận cho ta điều đó.- Nhiều chuyện nói về những người- luôn- nói- sự thật lại là không có thật.!- Thật là khó quyết định phải làm gì nhưng tôi giải quyết điều đó bằng cách ...không làm gì cả.!- Tôi tin là hễ có câu hỏi TẠI SAO? Thì thế nào cũng có câu hỏi TẠI SAO KHÔNG?- Ngừơi ta thường không giữ lời hứa đó là tại sao những người giữ lời hứa là đáng trọng.- Trong khi cố gắng quyết định làm điều gì cho hợp lý nhất đôi khi người ta lại hành xử một cách rất là vô lý!- Đôi khi cách phòng vệ hay nhất là cách đầu hàng một cách khéo léo!- Bây giờ là lúc tốt nhất để... trì hoản mọi sự!- Tại sao thường phải cần đến một thiên tài để nhìn ra những gì hiển nhiên?- Bạn có thể nổi danh là khôn ngoan, bạn chỉ cần nói ra cho thiên hạ những gì mà họ đã biết rồi!- Có khi thành tựu lớn nhất trong một ngày của tôi là chui vào giường ngủ tối đó!Đúng là nghịch ngôn khi ông nói rằng thay vì ta muốn có nhiều hơn thì phải làm nhiều hơn thì lại nói ngược lại là ta nên muốn ít đi! Như vậy thì chắc cái mà ông nói ta muốn nhiều hơn không phải là tiền bạc của cải mà có lẽ phải là thời gian và hạnh phúc trong gia đình và những giây phút qúi báu bên cạnh người thân? Nghe “thuận nhĩ” lắm phải không thưa các bạn?...Đây là một vài thâm ý của ông mà mình lảnh hội được xin được trình bày cùng các bạn theo hình thức trình bày những “Nghịch ngôn” trước rồi sau đó đến phần “Thuận nhĩ”:* Nghịch ngôn: Ông cho là cần đến một thiên tài để nhìn để nhìn ra được những gì hiển nhiên. Thật ra nhe “thuận nhĩ” lắm đó thưa bạn. Ta ít khi nào chịu nhìn sự việc cách đơn giản mà bằng cặp mắt “ quan trọng hóa sự việc” theo quan điểm và tầm hiểu biết của mình. Ta thường thêu dệt sự kiện rồi biến chúng trở thành phức tạp, trở thành rối mù rồi đi đến kết luận hay một giải pháp sai lầm.* Nghịch ngôn: Hễ có câu hỏi TẠI SAO thì thế nào cũng có câu hỏi TAI SAO KHÔNG? Thuận nhĩ: Nếu ta không chịu nhận ý kiến tiêu cực của người khác mà đặt lại vấn đề là TẠI SAO lại KHÔNG thì ta sẽ thực hiện đực những gì mà người khác cho là không thể được.* Nghịch ngôn: Lúc tốt nhất bây giờ là ...trì hoãn mọi sự! Thuận nhĩ: Nếu bây giờ mọi sự , mọi chuyện lại bị bế tắc , bị trở ngại thì đúng là cách tốt nhứt là ta nên trì hoãn...Có phải chăng ở đời này có những câu nói nghe quan thật là nghịch ngôn nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì nghe ra cũng là thuận nhĩ? Cái hay của Brilliant là ông suy nghỉ thật ‘dài’ nhưng viết ra thật ‘ngắn’ nhưng vẫn nói lên được đầy đủ một chân lý nào đó. Nói về sự thành công của mình ông hóm hỉnh viết:“ Tôi có lẽ không hoàn hảo trăm phần nhưng một phần của tôi là ngoại hạng.” Hay:“ Tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm Chân Lý và bây giờ tôi đang đi tìm một hoang tưởng ‘có chiều sâu’ ”.Khi đọc kỹ những lời nói ‘nghịch ngôn’ của ông, ta vừa bật cười vừa lãnh hội được cái chân lý nằm trong những câu nói hóm hỉnh này được minh hoạ thật điêu luyện qua nét vẽ độc đáo của ông. Nếu có tác giả nào vừa làm cho độc giả mĩm cười lý thú khi nhận ra được chân lý trong những câu nói, với hình minh hoạ dí dỏm của mình thì người đó phải là tác giả “ nói ngược, nói ngạo” tên là Ashleigh Brilliant này!