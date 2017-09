Thể Dục Nhiều Nhất Là Cư Dân: Boulder, Fort Collins...

Các thành phố nào tại Hoa Kỳ có tỷ lệ cao dân cư nói rằng họ tập thể dục thường xuyên?Bản khảo sát mới của Gallup và Sharecare trong hai năm 2015 và 2016 tại 189 thành phố lớn Hoa Kỳ về thói quen thể dục của họ trong tuần lễ trước đó...Thể dục thường xuyên định nghĩa là thể dục ít nhất 30 phút/ngày, với ba ngày hay nhiều hơn mỗi tuần.Khaả sát thực hiện với hơn 350,000 người thành niên ở 50 tiểu bang.Sau đây là 50 thành phố có dân tập thể dục nhiều nhất:1. Boulder, CO 69.6%2. Fort Collins, CO 67.9%3. San Luis Obispo–Paso Robles–Arroyo Grande, CA 67.0%4. Greeley, CO 65.3%5. Santa Rosa, CA 62.3%6. Urban Honolulu, HI 61.4%7. Hilton Head Island–Bluffton–Beaufort, SC 61.4%8. Anchorage, AK 61.3%9. Clarksville, TN–KY 61.0%10. Chico, CA 60.9%11. Santa Maria–Santa Barbara, CA 60.7%12. Colorado Springs, CO 60.7%13. San Diego–Carlsbad, CA 60.6%14. Burlington–South Burlington, VT 60.5%15. Bremerton–Silverdale, WA 60.3%16. Barnstable Town, MA 60.1%17. Duluth, MN–WI 58.7%18. Lynchburg, VA 58.6%19. Denver–Aurora–Lakewood, CO 58.3%20. Boise City–Nampa, ID 58.1%21. Albuquerque, NM 58.1%22. San Francisco–Oakland–Hayward, CA 57.8%23. Portland–Vancouver–Hillsboro, OR–WA 57.7%24. Killeen–Temple, TX 57.7%25. Springfield, MO 57.7%26. Fayetteville–Springdale–Rogers, AR–MO 57.6%27. Prescott, AZ 57.5%28. Manchester–Nashua, NH 57.2%29. Savannah, GA 57.2%30. Asheville, NC 57.2%31. Pensacola–Ferry Pass–Brent, FL 57.1%32. Tucson, AZ 57.1%33. Los Angeles–Long Beach–Anaheim, CA 57.1%34. Eugene, OR 57.0%35. Gainesville, FL 56.9%36. Durham–Chapel Hill, NC 56.9%37. Norwich–New London, CT 56.8%38. Santa Cruz–Watsonville, CA 56.8%39. El Paso, TX 56.7%40. McAllen–Edinburg–Mission, TX 56.7%41. Charlottesville, VA 56.7%42. Vallejo–Fairfield, CA 56.6%43. Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA 56.6%44. Stockton–Lodi, CA 56.4%45. Fayetteville, NC 56.4%46. Seattle–Tacoma–Bellevue, WA 56.3%47. Lincoln, NE 56.3%48. Naples–Immokalee–Marco Island, FL 56.2%49. Minneapolis–St. Paul–Bloomington, MN–WI 56.2%50. Oxnard–Thousand Oaks–Ventura, CA 56.2%.