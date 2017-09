Dân Mỹ Giảm Tuổi Thọ Trung Bình: Chết Vì Thuốc An Thần Tăng

Việc gia tăng tỉ lệ tử vong từ lạm dụng thuốc an thần đang lấy đi tuổi thọ của người Mỹ, theo một nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy.Từ năm 2000 tới 2015, các nhà nghiên cứu cho thấy, nhìn chung tuổi thọ của người Mỹ gia tăng, từ 77 tuổi lên 79 tuổi.Nhưng nằm trong khuynh hướng chung đó là một vài xu hướng đáng lo ngại. Tỉ lệ tử vong từ việc sử dụng thuốc quá liều tăng gấp đôi, trong khi đó từ thuốc giảm đau, đặc biệt, tăng hơn gấp ba, theo nhà nghiên cứu đứng đầu là Bác Sĩ Deborah Dowell cho biết. Bà làm việc trong phân bộ ngăn chận tổn thương không có ý của Các Trung Tâm Kiểm Soát Và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC).Vào năm 2015, số người chết liên quan tới thuốc đã lấy đi 3 tháng rưỡi tuổi thọ của người Mỹ, theo nhóm của Bác Sĩ Dowell cho biết. Và người Mỹ da trắng là bị tổn hại nhiều nhất.Hầu hết trường hợp giảm tuổi thọ gắn liền với thuốc giảm đau, gồm heroin và các thuốc giảm đau có toa như OxyContin, hay oxycodone, Vicodin, hay hydrocodone, và codeine.Đầu tháng 9, nghiên cứu khác của chính phủ nhấn mạnh đến sự tổn hại chỉ do heroin gây ra. Từ năm 2002 tới 2016, số người chết từ thuốc gia tăng vọt 533% trên toàn quốc – từ 2,100 cái chết tăng lên tới hơn 13,200 cái chết.Như thế sự thật là các thuốc an thần hiện lấy đi tuổi thọ của người Mỹ là điều không còn ngạc nhiên nữa, theo Bác Sĩ Adam Bisaga, giáo sư tâm phân học tại Trường Y Khoa của Đại Học Columbia tại Thành Phố New York, cho biết.