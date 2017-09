Bản tin Vinanet cho biết trong 8 tháng đầu năm nay, xuất cảng than sang hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đặc biệt chú ý là thị trường Lào, với lượng xuất cảng tăng trên 16 lần và trị giá tăng 15 lần so với cùng kỳ. Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2017 xuất cảng trên 1,3 triệu tấn than, thu về 180,6 triệu USD (tăng 132% về lượng và tăng 215% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2016).