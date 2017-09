Dự Luật Y Tế Cộng Hòa Sẽ Làm Cali Mất 78 Tỉ MK

California sẽ mất tiền tài trợ của liên bang nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác theo kế hoạch mới nhất của Đảng Cộng Hòa xóa sổ Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA), theo một phân tích được công bố hôm Thứ Tư bởi công ty tư vấn chính sách sức khỏe Avalere Health cho biết.Vào năm 2026, California sẽ mất 78 tỉ đô la tài trợ của liên bang cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal cho người nghèo và những tài trợ liên bang cho các cư dân có thu nhập thấp là những người mua bảo hiểm sức khỏe qua Covered California, là sự trao đổi của tiểu bang được tạo ra theo Luật ACA. Số tiền đó chiếm 13% sút giảm trong các mức tài trợ của liên bang, theo phân tích, được tài trợ bởi nhóm tư vấn cánh tả Center for American Progress, cho thấy.Những tiểu bang màu xanh (Dân Chủ) như California và New York đã nhận tiền tà trợ thêm của liên bang theo ACA để mở rộng Medicaid sẽ bị thiệt hại bởi dự luật, được giới thiệu bởi các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham (CH, South Carolina) và Bill Cassidy (CH, Louisiana). Qau sự so sánh, một số tiểu bang đỏ (Cộng Hòa) không mở rộng Mecicaid sẽ chứng kiến sự gia tăng tiền tài trợ liên bang. Chẳng hạn, Texas sẽ nhận thêm 35 tỉ đô từ chính quyền liên bang trong năm 2026, theo phân tích cho thấy.“Dự luật tái phân bổ tài trợ từ các tiểu bang đã mở rộng Medicaid tới những tiểu bang không mở rộng,” theo Caroline Pearson, phó chủ tịch của Avalere Health, cho biết. “Như thế tiểu bang lớn như California, đã mở rộng Medicaid theo Luật ACA, thì sẽ bị thiệt hại nhiều.”Phân tích của UC Berkeley Labor Center cho thấy rằng 6.7 triệu người dân California sẽ mất bảo hiểm sức khỏe vào năm 2017 theo dự luật mới: 4 triệu người ghi danh vào chương trình mở rộng Medi-Cal, 1.3 triệu người đã được tài trợ bảo hiểm y tế qua Covered California, và thêm 1.4 triệu trẻ em, người cao niên và người khuyết tật hiện có Medi-Cal. Trung tâm dựa vào các điều trình bày trên tài liệu từ cánh tả Trung Tâm Ngân Sách Và Các Ưu Tiên Chính Sách, và cho rằng California sẽ ứng phó với khoảng trống tài trợ Medi-Cal bằng cách cắt bỏ điều kiện đủ hay hạn chế việc ghi danh cho một số nhóm.