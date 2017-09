Nặn Tò He Cũng Kiếm Bộn Tiền Trong Dịp Trung Thu

Trẻ em bu quanh người nặn tò he ở làng du lịch – giải trí Bình Quới, Thanh Đa, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn.Ngày xưa, tò he (hay tò e) là một loại đồ chơi dân gian phổ biến ở miền Bắc, cũng là một nét văn hóa đặc trưng của vùng quê Việt Nam. Tại các lễ hội, lệ cúng Thành Hoàng, chợ Tết, hội làng…, trẻ con thường rất mê mẩn bu quanh các nghệ nhân mặc áo dài, áo bà ba truyền thống ngồi nặn tò he, tức những tượng hình nhân, con vật, đồ vật nhỏ xinh bằng bột pha nhiều màu rực rỡ... Ngay nay, nặn tò he cũng thầm lặng trở thành một loại dịch vụ làm đồ chơi khá phát triển tại Sài Gòn. Đặc biệt là vào dịp Trung thu hằng năm, thu nhập của các nghệ nhân nặn tò he cũng tăng hơn hẳn so với ngày thường, theo báo Đời Sống & Pháp Luật online.Một nghệ nhân cho biết, trong khi thu nhập ngày thường chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng thì dịp này, con số đó có thể gấp 3 lần, lên mức 20 triệu đồng/tháng.Theo báo Đời Sống & Pháp Luật, để có được mức thu nhập này, những người làm nghề nặn tò he phải nhạy bén, có mặt ngay tại các sự kiện thu hút nhiều trẻ em, như ở các công viên, trung tâm giải trí thiếu nhi, hội chợ, nhà hát, làng du lịch hay các nhà bảo tàng lịch sử, truyền thống, chuyên đề dân tộc học…, riêng trong mùa Trung thu thì cần có mặt ở các hội Vui Tết Trung thu, hội Trăng Rằm, liên hoan Phá Cổ Trung thu.v.v…. được các nơi tổ chức để phục vụ thiếu nhi.Anh Hổ, một nghệ nhân nặn tò he đã lâu năm, cho biết mỗi con tò he được bán từ 10,000 đến 20,000 đồng, trong đó tốn khoảng 4,000 đồng nguyên liệu.Về dịp Trung thu, tập trung là trong tháng 8 âm lịch, anh Hổ cho biết là với lịch làm việc dày đặc tại các trung tâm vui chơi, nếu chăm chỉ và may mắn, mỗi ngày anh có thể thu được trên dưới 1 triệu đồng tiền bán tò he và ngày tệ nhất cũng được 100,000 – 150,000 đồng. “Mình đã nhận thù lao 300,000 đồng/buổi tại Bảo tàng dân tộc học, khi dạy một lớp thủ công nặn tò he cho trẻ em tại đây”, anh Hổ nói thêm.