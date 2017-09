Du Lịch Miền Tây: Tẻ Nhạt Đờn Ca Tài Tử

(Xem: 679)

Điểm sự kiện và thời sự tiêu biểu trên Đài Á Châu Tự Do (RFA) của Mỹ. Ngày 15-9-2017 RFA loan tải có hình ảnh và âm chứng, rằng anh “Võ Tấn Minh, 26 tuổi bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4, do phát hiện thanh niên này có mang trong mình vài tép heroin.