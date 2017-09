Liên Trường Trung-Học, Hội Cựu SVQGHC, Hội Dược Sĩ VN Tại HK: Mời Dự Bữa Cơm Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey

Ban Tổ Chức bữa cơm gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey tại tòa soạn Việt Báo.Westminster (Bình Sa) Phái đoàn gồm có Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh-Nam Cali, Hội Dược Sĩ Viêt Nam tại Hoa Kỳ do ông Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên trường Trung Học Việt Nam hướng dẫn đã đến thăm tòa soạn Việt Báo và nhờ phổ biến thông báo Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn nhân Bão Lụt Harvey được phối hợp tổ chức môt buổi cơm Gây Quỹ vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 10, 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant số 15583 Brookhurst St. (gần góc McFadden), TP Westminster, CA 92683.ĐT: (714) 775-3077).Chương trình Dạ Tiệc gây qũy có phần Văn Nghe do các nghệ sĩ thân hữu và nghệ sĩ thuộc các tổ chức trên trình diễn với nhiều tiết mục xuất sắc, ngoài ra còn có chương trình Dạ vũ,Chi phí tham dự cho mỗi người: vé ủng hộ $35, vé bảo trợ $ 60, trẻ em dưới 12: $30.Như qúy đồng hương đã biết, trận bão lụt Harvey vừa qua tại Texas đã gây thiệt hại năng nề về nhân mạng cũng như vật chất với sự thiệt hại ước tính có thể lên đến 85 tỉ Mỹ kim. Theo truyền thống sinh hoạt Xã hội đã có từ hơn 15 năm qua, nhằm mục đích giúp đỡ môt phần tài chánh cho các nạn nhân bão lụt Harvey, Liên Trường Trung Học Việt Nam-Nam California, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh-Nam Cali và Hội Dược sĩ Viêt Nam tại Hoa Kỳ sẽ phối hợp tổ chức môt buổi cơm Gây Quỹ vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017.Buổi Gây Quỹ cứu trợ cho các nạn nhân Bão lụt Harvey có sự tham dự CSV QGHC & Dược sĩ VN, cựu hoc sinh các Trường Trung Học Nam Việt Nam trước năm 1975 sau đây: Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Gia Long, Nguyễn Trãi, Chu Văn An (Saigon), Petrus-Trương Vinh Ký, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần thơ), Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Châu Văn Tiếp (Phưóc Tuy), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Phan Châu Trinh (Đà nẳng), Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Nữ Trung Học Nha Trang,v.v…Chương trình (từ 6:30 PM-11:00 PM) gồm có: Dạ Tiệc, Văn Nghệ & Dạ vũ,Chi phí tham dự cho mỗi người: vé ủng hộ $35, vé bảo trợ $60, trẻ em dưới 12: $30.Mọi đóng góp của Mạnh Thường Quân và tiền lời của buổi họp mặt sẽ đựợc Liên Trường chuyển giao trực tiếp tới American Red Cross để giúp đỡ các nạn nhân Bão lụt Harvey, Texas.Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Thầy Cô, cựu học sinh các trường bạn và thân hữu cùng gia đình các đơn vị kể trên đến tham dự buổi dạ tiệc gây qũy để thể hiện tinh thần “Miếng khi đói gói khi no, Của tuy tơ tóc nghĩa so ngàn vàng.” Xin qúy đồng hương, thân hữu lấy vé trước tại các thành viên BTC hoặc tại Trung tâm Mưa Hồng trong khu Bolsa Mini Mall, 9531 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683. Phone (714) 531-7692 hoặc các thành viên trong Ban tổ chức: Nguyễn Trải, Mai Đông Thành (714) 717-8291; Quốc Gia Hành Chánh, Phạm Đức Thạnh (714) 878-4129, (đại diên Trần Bạch Thu HT/QGHC); DS Nguyễn Thúc Mẫn (714) 926-4033; Chu Văn An, Nguyễn Mai (714) 889-8498; Nguyễn Hoàng, Lê Vang (714) 546-2267; Quốc Học, BS.Võ Đình Hữu (714) 928-3038; Đoàn Thị Điểm, Mindy Hà (714) 472-6965; Lê Văn Duyệt, Đặng Thị Cần (714) 458-3787 Trưng Vương, Mộng Tâm (714) 402-2189; Gia Long,Thanh Mai (714) 553-5994; Trưng Vương, Mai Khanh (714) 504-4936; ĐTĐ Lý Thanh Nhàn (714) 337-1428; Châu Văn Tiếp, Cao Văn Trung (626) 483-7568; PK Hoàng Anh (714) 782-8338; Châu Văn Tiếp, Bạch Tuyết (714) 904-6613; Đồng Khánh, Ninh Thuận (714) 655-4714; NT/CVA Đỗ Kim Thiện (714) 402-2799; Phan Thanh Giản, Phan Văn Tánh (714) 309-9622.. .Như qúy đồng hương thân hữu đã biết, trong tinh thần hoạt động xã hội, Liên Trường đã từng gây quỹ cho các nạn nhân vụ khủng bố New York 9/11, động đất Nepal, cuồng phong Oklahoma, Bão lụt VN, Tượng Đài Chiến Sĩ Viêt-Mỹ Westminster, và hằng năm gây Quỹ Cây Muà Xuân cho Thương Phế Binh VNCH tại VN.Các Mạnh Thường Quân, qúy đồng hương yểm trợ cho Quỹ Bão lụt Harvey xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Ban tổ chức. Check yểm trợ xin đề: Lien Truong THVN, Memo: Quỹ Harvey Fund hoặc American Red Cross. Memo: Harvey Relief Fund và gởi về: Lien Truong THVN, 1801 Chantilly Ln, Fullerton, CA 92833.Theo Ông Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên trường cho biết: cho đến hôm nay các Manh Thường Quân đã gửỉ checks vê yểm trợ Quỹ Harvey được khoảng $13920 USD.Cũng nên nhắc lại trong buổi Gây Quỹ cho nạn nhân Động đất Nepal (6/2015), Liên Trường THVN đã gây quỹ đươc $31,300 USD.Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Đồng Trưỏng Ban Tổ Chức: Nguyễn Trãi Mai Đông Thành (714) 717-8291, QGHC Trần Bạch Thu (562) 528-6274, DS Nguyễn Thúc Mẫn (714) 926-4033 hoặc Chu Văn An Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường (714) 889-8498, Email: lientruongthvn@yahoo.com.