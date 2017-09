Công ty dược PharmaEngine Inc cho biết Bộ An Toàn Thực Phẩm & Dược Phẩm Nam Hàn đã chấp thuận cho bán thuôc trị bệnh ung thư tụy tạng Onivyde trên th5i trường Nam Hàn. Công ty dự kiến sắp thu 25 triệu đôla tiền lệ phí giấy phép từ công ty dược Pháp quôc Ipsen SA, công ty này có chi nhánh ở Nam Hàn quản trị về thương vụ tại Nam Hàn. Thuốc Onivyde là từ bản quyền của hãng dược Merrimack Pharmaceuticals Inc, bản doanh ở Mỹ.