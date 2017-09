TQ: Cấm Dân Xài Than Đá, Nhiều Nhà Máy Vẫn Thải Khói Độc

BEIJING - Mỗi ngày, từ 4 giờ sáng, chị Liu Caixa 37 tuổi, đẩy xe hàng rong đến nhà máy thép Handan tại tỉnh Hebei chìm ngập trong khói ô nhiễm – cùng 1 số phụ nữ khác, Liu bán bánh kẹp trứng cho công nhân ca đêm ra về.Từ 2 tuần, công an yêu cầu chị ngưng dùng lò than vì khói gây ô nhiễm không khí – Liu cảm thấy sự mưu sinh bị đe dọa.Nói chuyện với phóng viên, Liu chỉ tay lên các ống khói của nhà máy thép Handan “Họ phun khói 1 ngày nhiều hơn tôi 1 năm”.Chính sách thay thế than đá bằng hơi đốt hay điện gây khó khăn đa số gia đình, đặc biệt tại nông thôn, nơi dân quê lệ thuộc than đá để sưởi ấm trong muà đông. Tiền điện của cư dân vùng nhà máy thép Handan tăng trong lúc họ phải hứng chịu khói bụi ngày đêm từ các lò luyện thép tuôn ra.Ống dẫn hơi đốt cách nhà chỉ 5 phút đi bộ đã đuợc thiết lập, nhưng cư dân họ Zhang 45 tuổi xác nhận gia đình ông chưa bao giờ dùng vì giá quá cao. Ông kể: muà đông trước, ông tập trung trẻ con trong 1 phòng và mở máy sưỏi trong vài giờ – bọn trẻ thường than lạnh và phải mặc nhiều lớp áo. Tuy cố gắng tiết kiệm, gia đình Zhang phải thanh toán tiền hơi đốt trong muà đông bằng 2000 yuan trong khi lợi tức hàng tháng là 4000 yuan.Những cư dân khác tại làng Xidatun phàn nàn tương tự, dù ai cũng biết hơi đốt là tiện lợi hơn.