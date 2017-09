Thượng Nghị Sĩ McCain Chống Dự Luật Y Tế Của Cộng Hòa, Hàng Chục Triệu Người Mỹ Sẽ Mất Bảo Hiểm

WASHINGTON - Ông Bill Cassidy, Nghị sĩ CH của tiểu bang Louisiana, đồng tác giả dự thảo luật Cassidy-Graham, tuyên bố với CNN hôm Thứ Tư: luật thay thế ObamaCare sẽ làm tăng dân số đuợc chăm sóc sức khoẻ.Các chuyên gia về chính sách, bệnh viện và bác sĩ không tin thế.Phòng ngân sách QH chưa công bố ước lượng - nhưng, với sáng kiến trước của phe CH, số dân không có bảo hiểm y tế tính vào thời điểm 2026 đuợc phỏng đoán giảm 22 triệu so với luật hiện hành.Giới chuyên môn thấy là khó thẩm định số sút giảm gây ra bởi đề luật Cassidy-Graham khi tiểu bang đuợc giao nhiều quyền hơn trong lúc ngưng tài trợ liên bang.Tương tự đề nghị đã thất bại, luật Cassidy-Graham sẽ gồm 15 triệu người bị phạt nếu không mua bảo hiểm sức khoẻ như quy định của ObamaCare.2 đồng tác giả cũng chủ trương thu nhỏ tài trợ Medicaid từ liên bang (là giảm tài trợ khoảng 35 tỉ) bằng cách khoán cho tiểu bang 1 cấp khoản, nghĩa là thống đốc và lập pháp tiểu bang đuợc tự quyền quyết định sự xử dụng tiền – tương lai là các tiểu bang sẽ giới hạn đối tượng phục vụ, và giảm phúc lợi.Giáo sư Sabrina Corlette làm việc nghiên cứu tại Georgetown University nói “Không thể lấy bớt tiền từ hệ thống mà lại mong số bệnh nhân đuợc phục vụ tăng”.Trong khi đó ký giả Joan Walsh của The Nation nhận xét: số nghị sĩ CH ủng hộ đề luật Cassidy-Graham, là sáng kiến thu hồi và thay thế ObamaCare, không hiểu nội dung của dự thảo ấy, hoặc không chân thật khi nói về nó.Hai nghị sĩ Bill Cassidy và Lindsey Graham là tác giả đã tiếp xúc để thuyết phục 2 đồng viện chống lại, là nghị sĩ Dean Hellor (Nevada) và Ron Johnson (Wisconsin). 2 ông này tố cáo thủ lãnh CH Mitch McConnell giải thích hoàn toàn khác.TT Trump nhanh chóng tán dương đề luật Cassidy-Graham là dự thảo tuyệt vời, hô hào các nhà lập pháp ủng hộ để thông qua sớm.Nhà báo Walsh nhăc nhở: để thông qua trước kỳ hạn 30-9, phe đa số CH phải trông cậy vào nền không vững chắc của lừa dối. Trước hết, ngày 30-9 là kỳ hạn giả tạo, là chỉ tiêu thời gian thông qua Thượng Viện đề án Cassidy-Graham chỉ bằng phiếu của phe CH trong khi không có gì ngăn cản họ thông qua bằng tiến trình điều trần, tranh luận và tu chính trước khi tìm kiếm 60 phiếu tán đồng, nghĩa là gồm 1 số nghị sĩ của đảng DC hưởng ứng. Toàn bộ cuộc vận động với tính cách khẩn cấp đuợc mô tả là bất luơng đến mức ngạc nhiên.Luật Cassidy-Graham định dùng quỹ mở rộng Medicaid và trợ giá bảo hiểm theo cách mù mờ, giao lại cho tiểu bang tự quyền xử dụng – khi ấy, tiểu bang lách tránh các bảo vệ của luật ACA quen gọi là ObamaCare. Nghĩa là khách hàng có bệnh sẵn sẽ thấy bảo hiểm y tế của mình là vô dụng, hay bảo phí là ngoài khả năng.Ký giả Walsh cho hay: truyền thông tinh khôn không kém – như ký mục gia David Leonhardt của New York Times đuợc phép dùng chữ “lừa dối” để nói về dự thảo mới nhất thay thế ObamaCare mà phe CH tại Thượng Viện đang vận động 1 lần nữa. Tựa đề của ông Leonhardt là “Ông nghị sĩ Cassidy hãy ngưng nói dối về healthcare” - bên dưới, ông luợc thuật chính sách và viễn tượng chính trị của luật Cassidy-Graham.Ngoài ra, phóng viên Jeff Stein của Vox săn đón các nghị sĩ ủng hộ để yêu cầu giải thích, và thấy họ không thể hay không luơng thiện trong giải đáp. Chỉ 1 vị là nghị sĩ Pat Roberts (Kansas) nói “Nếu không làm gì, bầu cử giữa kỳ 2018 sẽ bị ảnh hưởng”, là phần nào trung thực. Theo lời ông này, đề án Cassidy-Graham là “xe di tản trốn” tránh hậu quả là khoảng 30 triệu người mất bảo hiểm sức khoẻ.Ký giả Walsh tin rằng 3 nghị sĩ bỏ phiếu chống kỳ trước là Susan Collins, John McCain, Lisa Murkowski đuợc mong đợi sẽ “giết” dự thảo này.Quả đúng như thế, một bản tin khác của báo Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết rằng Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa tại Arizona) hôm Thứ Sáu tuyên bố rằng ông không ủng hộ nỗ lực mới nhất của Cộng Hòa xóa sổ Luật ACA thường gọi là Obamacare, là một đòn quyết định đối với nỗ lực cuối cùng để hoàn thành cam kết 7 năm của Đảng Cộng Hòa.Tuyên bố của TNS McCain đưa ra cùng ngày với Thượng Nghị Sị Susan Collins (Cộng Hòa, Maine), cũng đã bỏ phiếu chống dự luật y tế của CH hồi tháng 7, nói rằng bà cũng chống đối dự luật mới nhất này.Một TNS Cộng Hòa khác tại Kentucky là TNS Rand Paul đã tuyên bố chống dự luật y tế mới này. Như thế Cộng Hòa tại Thượng Viện không thể có đủ phiếu đa số để thông qua dự luật y tế mới để hủy bỏ Obamacare.