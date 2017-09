HP Cắt 5,000 Người, Tiết Kiệm 1.5 Tỷ Đô

PALO ALTO, Calif.-- Công ty Hewlett Packard Enterprise Co. dự định cắt khoảng 10% nhân viên, tức là ít nhất 5,000 nhân viên, theo nguồn tin từ những người quen thuộc với công việc này.Dự kiến cắt giảm sẽ khởi sự trước cuối năm nay.Số lượng 5,000 nhân viên cắt giảm ảnh hưởng cả tại Hoa Kỳ và hải ngoại, bao gồm cả các cấp quản trị.Công ty chính thức chưa có thông báo.Tổng quản trị Meg Whitman đã khởi sự chiến dịch cắt giảm tại nhiều phân xưởng từ năm 2015, bao gồm các lĩnh vực điện toán cá nhan, máy in, dịch vụ kinh doanh và các đơn vị nhu liệu chính.Quyết định co cụm nhằm đối phó với sức cạnh tranh từ các công ty cung cấp kỹ thuật đam1 mây như Amazon.com Inc và Google của Alphabet Inc.Công ty HP có bản doanh ở Palo Alto, Calif., cho biết công ty đang hưởng lợi nhờ các lĩnh vực chính yếu đều có nhu cầu tăng.Nhưng Whitman nói công ty đang cắt giảm nhiều lớp trùng lặp trong công ty và để trở thành hiệu năng hơn -- mô hình hoạt động đơn giản hơn, nhanh hơn.Trưởng Phòng Tài Chánh Tim Stonesifer nói rằng công ty đang nhắm tiết kiệm 1.5 tỷ đôla trong vòng 3 năm tới.Hôm Thứ Sáu, sau khi tin này loan báo, trên Thị trường New York, cổ phần HP tăng 1% để tới 13.93 USD vào lúc 11:05a.m. Trong năm nay, HP đã tăng trị giá 3.6%.