Trump: Sắp Thay Sắc Lệnh Di Trú, Gồm Chi Tiết Hạn Chế Từng Nước

WASHINGTON - Bạch Ốc đang chuẩn bị thay thế sắc lệnh hạn chế di trú bị đả kích bằng các quy định chi tiết với từng quốc gia Hồi Giáo liên quan,Dẫn nguồn tin thông thạo, báo Wall Street Journal cho biết: sắc lệnh mới không định thời hạn áp dụng và danh sách các quốc gia mục tiêu có thể thêm bớt tùy theo nhu cầu.Đó là đề án của Bộ nội an để thay thế sắc lệnh ngày 6-3 đình chỉ nhập cảnh dân 6 nước Hồi Giáo trong 3 tháng và ngưng tiếp nhận người tị nạn trong 4 tháng, là đề tài điều trần tại Tối Cao Pháp Viện trong tháng tới – lệnh đình chỉ nhập cảnh ngoại kiều Hồi Giáo mãn hạn ngày Chủ Nhật tuần này và lệnh ngưng tiếp nhận dân tị nạn hết hạn ngày 24-10.TT Trump khẳng định các hạn chế di trú là vì quyền lợi an ninh quốc gia. Phe chống lên án là vi phạm các điều khoản bảo vệ tôn giáo của hiên pháp.Khi đuợc hỏi về bài báo của WSJ hôm Thứ Sáu, viên chức Bạch Ốc đáp “Cần bảo đảm chỉ nhận những người đã đuợc sưu tra an ninh và không là mối đe dọa với an ninh quốc gia hay an toàn công cộng”.Viên chức Bộ nội an từ chối bình luận.