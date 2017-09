Hiện Tượng Về Hưu Ở Tuổi 30...

HANOI -- Biết là một chuyện, nhưng đối phó là chuyện khác.Báo An Ninh Thủ Đô ghi nhận tình hình hễ công nhân tới cỡ 35 tuổi là bị doanh nghiệp kiếm cớ đuổi: Báo động tình trạng doanh nghiệp sử dụng lao động kiểu "vắt chanh bỏ vỏ"...Việc doanh nghiệp sa thải hoặc không tuyển dụng lao động ngoài 30 tuổi khiến không ít thanh niên mất đi cơ hội việc làm, xáo trộn thị trường lao động. Dù vậy, việc tìm kiếm những giải pháp, chính sách ràng buộc doanh nghiệp sử dụng lâu dài vẫn còn nhiều bất cập.Bản tin báo ANTĐ ghi rằng tình trạng “vắt chanh bỏ vỏ” đối với các công nhân, đặc biệt là lao động nữ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng trở nên phổ biến. Năm 2016, có khoảng 1,2 triệu lao động ở độ tuổi trên 35 bị doanh nghiệp sa thải, không được hoặc không thể tiếp tục làm việc. Tình trạng này rất đáng báo động, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động và các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm bền vững.Thế là: rất nhiều nữ công nhân “về hưu” ở tuổi… 30.Kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu Công nhân – Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước chỉ ra rằng, trong 500 công nhân bị sa thải hoặc tự bỏ việc có tới hơn 80% lao động nữ trên 35 tuổi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt quan hệ việc làm đối với người lao động do lương không đủ sống, định mức công việc lớn, tăng ca nhiều, sức khỏe không đảm bảo; người sử dụng lao động đưa lý do rằng tái cơ cấu, tự động hóa, đánh giá năng lực không đạt yêu cầu…Theo đánh giá của các đơn vị giao dịch việc làm, tình trạng cho lao động ngoài 30 tuổi thôi việc diễn ra phổ biến ở lĩnh vực không cần trình độ tay nghề cao. Những lao động bị mất việc ở tuổi này thường trở về quê hương làm nông nghiệp hoặc quay lại vạch xuất phát ban đầu để tìm kiếm công việc khác.Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay đã xuất hiện tình trạng phân biệt tuổi tác trong lao động, tức là hạn chế tuổi tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động trẻ nên cánh cửa cho những lao động trên 35 tuổi trở lại thị trường lao động thu hẹp, thậm chí đóng lại. Đối với người lao động, mất việc ở độ tuổi này sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống, hạnh phúc gia đình vì họ đang là trụ cột gia đình, phải nuôi dạy con cái.Chính phủ bó tay... vì, theo báo An Ninh Thủ Đô:“Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều lao động phải chấm dứt quan hệ lao động ở độ tuổi ngoài 30, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) Lê Đình Quảng cho biết, đối với chủ sử dụng lao động, mức lương, mức đóng BHXH cho người trẻ tuổi sẽ thấp hơn, trong khi đó năng suất lao động lại cao hơn, cho nên doanh nghiệp lựa chọn cách này để tuyển dụng nhân sự.Bên cạnh đó, việc xử phạt doanh nghiệp sa thải lao động ngoài 30 tuổi là rất khó, do doanh nghiệp đã tìm mọi cách “lách” để chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật như chỉ ký 2 hợp đồng ngắn hạn rồi dừng hoặc trả thêm tiền để lao động lớn tuổi tự xin nghỉ việc. Cũng có một số doanh nghiệp tăng định mức hoặc chuyển người lao động ngoài 30 tuổi sang bộ phận khác không phù hợp, khiến lao động không chịu được áp lực nên phải xin nghỉ việc.”