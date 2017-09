Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên Đại Lễ Vu Lan

Trong Đại Lễ Vu Lan tại VTT Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên.Westminster (VB)- - Tổ Đình Giác Nhiên Số 8752-8742 Westminster Blvd, Westminster CA 92683, Điện thoại (714) 360-3999 do Ni Sư Thích Nữ Trường Liên làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561-2017 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017 với sự tham dự của đồng hương Phật tử Tổ Đình Giác Nhiên, và sự chứng minh, tham dự của chư Hòa Thượng Thích Giác Pháp, HT. Thích Giác Hoa, HT. Thích Minh Giác, Thượng Tọa Thích Minh Bình, Đại Đức Thích Nguyên Trí, ĐĐ. Thích Minh Thuyền, Ni Sư Thích Nữ Trường Liên cùng qúy Sư Cô thuộc Tổ Đình Giác Nhiên.Trước khi vào lễ chính thức có chương trình cổ Phật khất thực do các chư tôn đức Tăng Ni cùng một số Phật tử nhằm mục đích vận động cho việc cứu trợ bão lụt Harvey và bão Irma đã gây nhiều thiệt hại cho cư dân tại Texas và Florida Hoa Kỳ.Sau khi trở về tổ đình, nghi thức lễ Vu Lan bắt đầu, mọi nguời cùng tụng trang kinh Vu Lan, sau phần nghi lễ, Ni Sư Thích Nữ Trường Liên có thời pháp nói về ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan, và tóm lược qua tình hình sinh hoạt tại tổ đình.Tiếp theo là phần cúng Linh, sau phần cúng linh, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường để cúng dường và thọ trai.Được biết sau khi nhận được Thông Bạch Cứu Trợ bão lụt tại Texas và Florida, Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên đã phát nguyện tổ chức lễ cầu nguyện 1 tháng bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2017, nhằm mục đích góp phần hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho những nạn nhân không may trong hai vụ bão kể trên.Trong dịp nầy Tổ Đình cũng kêu gọi sự hổ trợ về tinh thần của chư tôn thiền đức, sự đóng góp tịnh tài cũng như vật chất kẻ ít người nhiều của đồng hương cũng như Phật tử xa gần. Mọi đóng góp sẽ được miễn trừ thuế, chi phiếu xin đề “The American Red Cross” Memmo ghi “cứu trợ bão lụt.”Mọi chi tiết xin liên lạc: Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội điện thoại số (714) 360-3999.Tại Tổ Đình Giác Nhiên có chương trình sinh hoạt hằng ngày kể từ ngày 17-9 đến ngày 17-10 năm 2017 gồm có:-Thực tập Thiền Định do Thiền Ni Trường Liên hướng dẫn.-Lớp học Việt Ngữ do cô giáo Từ Ái hướng dẫn,-Tặng thực phẩm rau qủa hằng ngày, do đạo hữu Thiện Thanh phụ trách phân phối.-Có chương trình sinh hoạt hội Cao Niên Phật Giáo Việt Nam do Linda Trần phụ trách.-Mỗi ngày có chương trình khất thực chung quanh khu vực tổ đình Giác Nhiên vào mỗi buổi sáng do Hòa Thượng Thích Giác Minh hướng dẫn.- Tịnh tài thu được trong những ngày sinh hoạt nầy đều được bỏ vào qũy cứu trợ thiên tai bão lụt 2017.