Nghề Giáo, Chận Xe, Giảm Phí, Thể Thao, Dạy Thêm...

Xuân NiệmNăng khiếu sư phạm... có phảỉ thầy cô không còn bao nhiêu có năng khiếu sư phạm? Học từ trường sư phạm ra, chữ nghĩa còn bao nhiêu?Báo Tuôi Trẻ ghi nhận một con số: '70% giáo viên phổ thông không có năng khiếu sư phạm'...Ông Nguyễn Đình Anh, nguyên trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Nghệ An, đưa ra con số "gây sốc" trên tại Hội thảo giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục phổ thông...Theo PGS-TS Nguyễn Kim Hồng - Trường ĐH sư phạm TP.SG, chương trình đào tạo sư phạm của Việt Nam còn nặng về lý thuyết và thiếu thực tập và thực tiễn.Cụ thể chương trình đào tạo của các trường sư phạm hiện được thiết kế 130-135 tín chỉ, trong khi đó thời gian sinh viên đi thực tế và thực tập ở trường phổ thông chỉ có 10-`12 tuần, tương đương với 10 tín chỉ, bằng 1/13 tổng thời lượng học tập của sinh viên.Báo Thanh Niên kể: Dân chặn xe môi trường, cả thị xã Sơn Tây ngập rác...Khoảng 1 tuần trở lại đây, rác sinh hoạt "bủa vây" khắp các tuyến đường, ngõ phố ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) khiến người dân bất mãn.Đi từ trung tâm Hà Nội về thị xã Sơn Tây theo quốc lộ 32, khi vừa mới vào cửa ngõ của thị xã, nhiều đống rác dồn ứ hai bên đường, ruồi nhặng bu kín, bốc mùi hôi thối....Báo Người Lao Động ghi nhận lời kêu gọi: "Giải tán" cho rồi hội phụ huynh!Cứ vào đầu năm học, cụm từ ban đại diện cha mẹ học sinh hay còn gọi là hội phụ huynh lại khuấy đảo dư luận với những bức xúc gắn liền với tình trạng lạm thu trong trường họcVấn đề đặt ra là tại sao một tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của phụ huynh trong trường, trong lớp lại chỉ gắn liền với tiếng xấu lạm thu? Thậm chí, nhiều phụ huynh đã thẳng thắn gọi hội phụ huynh (PH) là hội phụ thu, là cánh tay nối dài của hiệu trưởng.Báo Lao Động kể: Chuẩn bị giảm phí 54 dự án BOT trên cả nước...Ngày 21.9, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ - cho biết, Tổng cục hiện đang đẩy mạnh công tác rà soát lại 54 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý trên cả nước và tiến hành đàm phán với các chủ đầu tư để điều chỉnh phương án tài chính theo hướng giảm phí cho người dân trong vùng ảnh hưởng của trạm thu phí cũng như giảm phí chung cho các phương tiện.Dự kiến việc đàm phán và rà soát sẽ hoàn tất trong tháng 10 để Tổng cục gửi văn bản đề xuất lên Bộ GTVT xem xét phê duyệt. Nếu được phê duyệt, các trạm sẽ tiến hành giảm phí trong tháng 11.Báo Pháp Luật kể về việc gỡ trói doanh nghiệp: dư5ự kiến sẽ xử lý 12 dự án thua lỗ kéo dài, và dự kiến cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh.Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói: “Đây được xem là quyết định chưa từng có trong lịch sử ngành công thương. Kiểm tra chuyên ngành, các điều kiện kinh doanh đã tồn tại nhiều năm nay, ngay một lúc thì khó bỏ. Nhưng không vì lý do đó mà trói buộc, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp.”SGGP kể về Sài Gòn: Phát động chương trình thể thao cơ bản trong trường học...Ngày 21-9, Sở GD-ĐT TPSG đã có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT 24 quận, huyện về việc triển khai thực hiện chương trình thể thao cơ bản môn Aerobic trong trường học năm 2017.Đây là một trong những hoạt động thuộc Dự án Thể thao cơ bản (hợp tác giữa Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Liên đoàn Thể dục Úc nhằm đem đến phương pháp giảng dạy và các bài tập thể dục mới cho học sinh độ tuổi từ 6 - 18, góp phần đa dạng hệ thống giáo án giờ học giáo dục thể chất cũng như các hoạt động thể thao ngoại khóa trong nhà trường, đảm bảo sự phát triển cân bằng giữa trí tuệ và thể chất cho học sinh Việt Nam nói chung, học sinh TPSG nói riêng.Bản tin VOV ghi nhận: Hà Nội đã cẩm việc dạy thêm, học thêm nhưng nó vẫn tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức, công khai có, lén lút trá hình có.Mới vào đầu năm học, phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội đã nhận được thông báo học thêm do trường tổ chức. Thông báo ghi cụ thể số môn học thêm và số tiền một tiết học.Bản tin viết:“Nếu học sinh đăng ký 4 môn chính: Toán, Văn, Lý, Hóa với thời lượng 3 buổi/tuần thì số tiền phải đóng là hơn 300.000 đồng/tháng. Số tiền này trở thành gánh nặng đối với không ít người dân, bởi tuy ở Thủ đô nhưng đa số là dân lao động nghèo.”Báo Kiến Thức kể về chuyện tình bốc khói: Vụ hỏa hoạn trong đêm tại cửa hàng thời trang giữa khu dân cư sầm uất khiến người dân một phen hốt hoảng. Nguyên nhân vụ việc vừa được công an làm rõ...Công an quận 3, TP.SG cho biết đã làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh thời trang Shee, số 59, đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3 và cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Khôi Nguyên (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.SG) để làm rõ hành vi “hủy hoại tài sản”.“Đối tượng Nguyên được xác định đã dùng xăng đốt cửa hàng thời trang nói trên chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm”, Công an quận 3 cho biết.