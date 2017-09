Ngô Thanh Vân Trong Phim “Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Hiệp Sĩ Jedi Cuối Cùng” Đã Chứng Tỏ Năng Lực Khi Đạo Diễn Phim Truyện Đầu Tay “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” Trình Chiếu Ở Mỹ Tháng 9/2017

Trong phim “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể”.Nữ diễn viên Việt Nam Ngô Thanh Vân, người mới đây đã tham gia vào các dự án phim của Hollywood với vai diễn trong các phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Hiệp Sĩ Jedi Cuối Cùng và Bright với Will Smith, đã đưa yếu tố hành động vào một câu chuyện cổ tích Việt Nam quen thuộc trong lần đầu tiên cô làm đạo diễn phim. Bộ phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể đã được lên lịch chiếu tại những rạp chiếu phim được lựa chọn tại Hoa Kỳ vào cuối tháng này.HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA (Ngày 12 tháng 9 năm 2017) – Được chuyển thể từ câu chuyện cổ tích Việt Nam quen thuộc, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể là phim truyện hành động giả tưởng đứng đầu doanh thu tại các phòng vé ở Việt Nam trong năm 2016. Điều này khiến cho bộ phim rất được mong đợi sẽ trình chiếu tại các rạp chiếu phim được lựa chọn tại Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể đánh dấu lần đầu tiên Ngô Thanh Vân làm đạo diễn phim, hợp tác với các ngôi sao Hữu Châu, Isaac, Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Sơn Thạch, Thành Lộc và Ngọc Trai.Những bộ trang phục cổ trang nổi bật, những màn võ thuật sôi động và kỹ xảo CGI chất lượng kết hợp liền mạch với nhau trong phim mang đến cho khán giả ở mọi lứa tuổi một trải nghiệm điện ảnh được kết hợp hoàn hảo giữa một câu chuyện cổ tích Việt Nam với nét chấm phá hiện đại.Được biết đến với các vai diễn chính trong phim The Rebel (Dòng Máu Anh Hùng) với Johnny Trí Nguyễn, và Lửa Phật với Dustin Nguyễn, cũng như góp mặt trong bộ phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Hiệp Sĩ Jedi Cuối Cùng và Bright với sự tham gia của Will Smith, từ bộ phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Ngô Thanh Vân đã thêm danh xưng “đạo diễn” vào cạnh những danh xưng nữ diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch.“Mơ ước cuối cùng của cả nhóm làm phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể là mang những câu chuyện có nguồn gốc Việt Nam đến tới màn ảnh rộng. Đó không chỉ là mong muốn và tham vọng của riêng tôi, mà còn là của tất cả thành viên đoàn làm phim. Tôi hy vọng bộ phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể sẽ mở đường cho những bộ phim khác có cốt truyện dựa trên văn học Việt Nam,” Ngô Thanh Vân phát biểu.Bộ phim sẽ được trình chiếu tại rạp Regal Garden Grove Stadium 16 và San Jose AMC Eastridge 15 từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2017. Hãy truy cập trang www.TamCamMovie.com để biết thêm thông tin chi tiết.Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể được đem vào thị trường Hoa Kỳ bởi công ty Cleopatra Entertainment và được phát hành vào rạp bởi công ty Sunrise Seagull Productions.Về Sunrise Seagull Productions:Sunrise Seagull® Productions là công ty mua bán, phát hành và sản xuất trong lĩnh vực phim ảnh và truyền thông. Công ty chuyên đưa phim và nội dung truyền thông với các chủ đề đa dạng (strong diversity), gia đình và các nền văn hóa đến với khán giả toàn cầu. Sunrise Seagull Productions đại diện cho các nhà sản xuất nhỏ tiềm năng và luôn ủng hộ sự độc lập và sự đa dạng về văn hoá và chủng tộc.Về Cleopatra Entertainment:Cleopatra Entertainment là công ty truyền thông đa phương tiện có trụ sở tại Los Angeles, được thành lập bởi Cleopatra Records với người đứng đầu là Brian Perera. Những bộ phim do công ty phát hành gần đây gồm bộ phim nổi tiếng ENGLAND IS MINE với sự tham gia của Jack Lowden (Dunkirk) và bộ phim A STREET CAT NAMED BOB, kịch bản dựa trên cuốn sách bán chạy toàn cầu của James Bowen và Garry Jenkins, được đạo diễn bởi Roger Spottiswoode.