Ám Sát Kim Jong-un: Đã Có Kế Hoạch Và Đơn Vị Thi Hành

Vi AnhTin VOA, tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 19 tháng 9, 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo rằng Mỹ sẽ buộc phải "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên trừ phi Bình Nhưỡng thoái lui khỏi cuộc đối đầu hạt nhân của mình. Ông cũng chế nhạo lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un là "ông hỏa tiễn" đang thực hiện một sứ mệnh tự sát.Còn “Tướng Shin Won-sik 3 sao, chiến lược gia hàng đầu của Hàn Quốc, về hưu năm 2015, mới đây trả lời tờ báo New York Times của Mỹ. Rằng đương kiêm Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông qua kế hoạch thành lập lữ đoàn đặc nhiệm Spartan 3000 để ám sát Kim Jong-un và các quan chức cao cấp Triều Tiên. Lữ đoàn này gồm 3.000 thủy quân lục chiến được huấn luyện đặc biệt, có thể bí mật xâm nhập Bắc Triều Tiên bằng trực thăng và máy bay vận tải vào ban đêm, trước khi tung đòn ám sát các lãnh đạo hàng đầu của chính phủ và quân đội CS Bắc Hàn là Kim Jong-un. Mục đích như Tướng Shin Won-sik nói đó là “biện pháp ngăn chặn tốt nhứt của chúng ta là khiến ông Kim Jong-un phải lo sợ suốt đời”.Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsay Graham của Thượng viện Mỹ tin Mỹ có thể phải để Seoul đối mặt với nguy cơ tổn thất dân sự và quân sự to lớn, nhằm ngăn Triều Tiên đặt một thành phố Mỹ vào tầm ngắm.Tiến sĩ John Nilsson-Wright, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Đại học Cambridge, nhận định, bằng cách khiến ông Kim tin rằng mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, Seoul hy vọng đẩy lùi nguy cơ này bằng cách thuyết phục Bình Nhưỡng dừng các cuộc thử nghiệm và tham gia vào đối thoại mang tính xây dựng.Nhận định này phù họp với thái độ tác phong sợ bị ám sát của ông Kim Jong-il, thân phụ truyền ngôi cho con là Kim Jong-un hiện thời. Kim Jong-il hồi tháng 3/1993, lúc bấy giờ dặn hơn, kinh nghiệm hơn Kim Jong-un nhiều, nhưng cũng sợ bị ám sát nên Ông trú ẩn trong hầm bí mật suốt gần một tháng trời, sau khi Ông tuyên bố rút khỏi Hiệp định Không phổ biến vũ khí nguyên tử.Lo sợ bị ám sát của gia đình CS độc đảng trị họ Kim là mối lo sợ không rời. Hồi tháng 5 năm nay, CS Bắc Hàn cáo buộc CIA âm mưu sử dụng công dân Triều Tiên thực hiện một vụ tấn công sinh hóa vào Kim Jong-un.Kim Jong-un cũng sợ bị ám sát, nhứt là trong cơn khủng hoảng y gây ra qua việc phóng hoả tiễn thử bom nguyên tử nhiều lần trong thời gian qua. Kim Jong-un có ít nhất 30 nơi ở trên khắp cả nước, mỗi nơi đều có hầm trú ẩn dưới lòng đất. Thân phụ và y không dám đi ngoại quốc bằng máy bay, mà chỉ dùng xe lửa đặc biệt. Ngay trong nước Kim Jong-un chỉ thường di chuyển vào ban đêm vì sợ bị tấn công bởi những kẻ âm mưu chống lại ông ở trong nước cũng như nước ngoài.Kẻ thù ám sát Kim Jong-un bây giờ không những người của tình báo Nam Hàn, người của CIA Mỹ, mà còn có thể của Quân đội và dân chúng Bắc Hàn. Trên thế giới này chưa có một lãnh đạo nào tán ác với tướng lãnh quân đội như Kim Jong-un. Y giết Tướng đầu là dượng rể được thân phụ y cử làm như phó vương giúp cho Kim Jong-un nhỏ mới lên cầm quyền. Nếu vua chúa bên Tàu xưa giết nội thù, phản thần bằng tứ mã phanh thây, tùng xẻo từng miếng thịt, thì Kim Jong-un nghi ai chống y thì y cho trọng pháo bắn banh thây, rồi cho quân khuyển ăn thịt. Đối với Kim Jong-un, tướng nào ngồi nghe y nói dai, nói dài, nói dở mà buồn ngủ cũng là tội khi quân, đáng tử hình. Y còn có tanh hiếu sát, bạo sát, thích nhìn nhưng kiểu hành hình lạ đời. Thành ra không thể loại trường hợp quí vị tướng tá âm thầm tổ chức cho quân nhân thuộc hạ, hay những người bất mãn, cảm tử “vét ót” y.Triều Tiên sát Trung Hoa nên ảnh hưởng đạo lý Khổng Mạnh của Trung Hoa nên coi giết một hôn quân như giết một tên độc phu thôi. Đó là “sát linh miêu cứu vạn thử” (giết con mèo là cứu một vạn con chuột). Thức vậy Kim Jong-un coi tướng tá quân đội như thứ cho chó ăn, các chuyên viên làm hoả tiễn, chế nguyên tử là tội phản quốc còn thua chuột nữa. Thì ác lai ác báo, quân dân coi y như hôn quân và giết hôn quân là lợi cho nhơn quần xã hội.Có nhiều người nói Kim Jong-un đi đâu đều có binh gia hộ vệ, ở hầm bí mật, thường đổi xe, đổi lộ trình, khó mà ám sát. Và CS Bắc Hàn là chế độ khép kín nhứt hành tinh này. Nhưng đừng quên những hoàng đế La Mã được bảo vệ chặt chẽ hơn, binh khí giết người thô sơ hơn bây giờ nhưng vẫn bị ám sát tại ngai vàng, trong cuộc tiệc, đa số do những cận vệ, cận thần ám sát chết không kịp ngáp.Phương chi thời hiện đại mắt dân như “mắt khóm”, tai mắt quân đội như thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn, cây kim dấu trong túi cũng có ngày, có lúc lòi ra. Ai dám bảo đảm liên đoàn phòng vệ gần và xa cho y, mật vụ, cận vệ của y quá đông không có người bất mãn. Bất mãn vì Kim Jong un giết cấp chỉ huy của họ, đưa đi trại tù biệt xứ thân nhân, bè bạn của họ, ai bảo không có người muốn sát linh miêu cứu vạn thử.Đó là chưa nói tình báo Nam Hàn có cả 3.000 quân chuyên ám sát, chuyên móc nối cảm tình viên cho tin về Kim Jong-un một kẻ đã gây tội ác diệt chủng, làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân, cái tội trời không dung đất không tha, người dân nguyền rủa.Lời tuyên bố của TT Trump như bật đèn xanh cho CIA làm hay tiếp tay cho bạn Nam Hàn thực hiện nhưng hành động che dấu, là triệt tiêu lãnh đạo của chế đô côn đồ, thù địch của Mỹ và đồng minh. Với một kẻ thù của toàn dân, toàn quân Hàn Quốc và Mỹ như vậy không khó cho tình báo, mật vụ tìm, không khó móc nối, đào tạo thành cảm tử quân.Có người lo con bò trắng răng, nhứt là báo chí trong nước VNCS cho rằng nếu ám sát hụt Kim Jong-un y sẽ phản ứng thành chiến tranh huỷ diệt đối với Mỹ, Nhựt, Nam Hàn. Vì quân đội của CS Bắc Hàn gồm hơn 1 triệu người sẽ trả thù cho lãnh tụ. Đó có thể là hoang tưởng. Mỹ và đồng minh hùng mạnh hơn CS Bắc Hàn đâu có dễ bó tay cho TC bắn giết.Thực tế và kinh nghiệm cho thấy các nước Đông Âu, khi dân chúng nổi lên lật đổ CS, hầu hết các quân đội trở về với nhân dân, bẻ cổ Đảng CS.Ngay trong trường hợp chưa bị ám sát Kim Jong-un cũng lo sợ mất mạng sống của mình. Nỗi lo sợ không ấy cũng làm y mất ăn, mất ngủ, không đi đứng được nhiều, không giám sát, kiểm soát chặt được quân đội và dân chúng. Nỗi lo sợ mất mạng đó có thể làm y tạm ngưng các vụ thử vũ khí và cam kết đối thoại mang tính xây dựng, không chừng. (VA)