Thổ Nhĩ Kỳ: Truy Tố 14 Luật Sư Đại Diện 2 Tù Nhân Tuyệt Thực

ISTANBUL - Toà án thành phố Istanbul tống giam 14 luật sư đại diện tù tuyệt thực về tội khủng bố – 2 nhà giáo tuyệt thực từ 6 tháng sau khi bị thanh trừng trong 1 đợt đàn áp quy mô tiếp theo cuộc đảo chính bất thành Tháng 7-2016.Trường hợp 2 nhà giáo Nuriye Gulmen và Semih Ozacka trở thành lý do để các giới tổ chức biểu tình phản đối hành động trả thù của TT Erdogan.Hơn 140,000 công chức các cấp đã bị ngưng chức hay sa thải.2 nhà giáo tuyệt thực từ Tháng 3, bị tống giam hồi Tháng 5 về tội khủng bố – họ không xuất hiện trong phiên điều trần ngày 14-9 gây quan ngại về sức khoẻ.16 luật sư của Office of People’s Rights (HHB) đại diện cho họ bị tống giam 2 ngày trước ngày điều trần của 2 nhà giáo - sau khi thẩm vấn, công tố của Istanbul quyết định giam 14 người, 2 người đuợc thả.14 luật sư bị tố cáo có liên lạc với tổ chức gọi là Revolution People’s Liberation Party-Front (DHKP) ngoài vòng pháp luật từng can dự các vụ bạo động lẻ tẻ. HHB bị tố cáo là 1 phần của DHKP. Cũng như HHB, 2 bị cáo Gulmen và Ozakca khẳng định không có liên lạc với DHKP. Toà quyết định tiếp tục điều trần với 2 ông vào ngày 28-9.Trong thời gian tuyệt thực, 2 nhà giáo uống nước có đường, muối, nước duợc thảo và vitamin B1.Giới chỉ trích tố cáo chính quyền Erdogan hành động quá đà, không chỉ nhằm tổ chức đảo chính và cả những người dám chống lại lãnh tụ Erdogan đang tỏ rõ ý muốn mở rộng quyền lực.