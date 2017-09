VC Sắp Thanh Trừng Hoàng Trung Hải; Nguyễn Phú Trọng Chuẩn Bị Đại Hội Đảng 2021, Bàn Giao Trần Quốc Vượng Hay Ngô Xuân Lịch

HANOI (VB)-- Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừng phe cánh Nguyễn Tấn Dũng, để củng cô quyền lực, chuẩn bị cho Đaị Hội Đảng năm 2021.Có đưa ra thanh trừng: chống tham nhũng, và qua đây đã làm lộ ra cả dây chuyền hối lộ và tham nhũng trong các ngân hàng.Bài viết của chuyên gia David Hutt trên tờ Asian Times hôm 21/9/2017 phân tích về cuôc thanh trừng này.Trong mấy tuần qua, nhiều doanh nhân bị bắt vì tham nhũng, các quan chức ngân hàng bị đẩy vào tù, các chính khách cao cấp biến dạng bí ẩn, trong khi Bộ Chính Trị sắp xếp lại một số ghế, thậm chí còn đưa gián điệp sang tận Berlin, thủ đô Đức quôc để bắt cóc một cựu quan chức cao cấp -- Trịnh Xuân Thanh -- đưa về VN để xử tội.Hậu quả là từ nỗ lực tranh ghế Tổng Bí Thư thất bại của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 1/2016.Lúc đó, Dũng bị bỏ phiếu văng ra quyền lực, và Nguyễn Phú Trọng lúc đó 71 tuổi, lẽ ra là xuống ghế vì cao niên, laị được giữ thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa.Bây giờ, Trọng thanh trừng phe cánh Dũng để củng cố cho Đaị Hội Đảng năm 2021, lúc đó gần như chắc chắn Trọng sẽ về hưu và sẽ bàn giao quyền lực cho đàn em tin cậy.Thanh trừng khởi sự từ tháng 5/2017, khi CSVN bỏ phiếu lột chức Bí Thư Thành Ủy TPHCM của Đinh La Thăng và rồi trục xuất Thăng ra khỏi Bộ Chính Trị 19 ghế, cơ quan quyền lực cao nhất.Thăng bị tố làm mất nhiều triệu đôla khi còn là giám đốc hãng dầu quốc doanh PetroVietnam.Và tháng sau, Hồ Thị Kim Thoa mất ghế Thứ Trưởng Bộ Thương Mại vì sai trái tài chánh khi bà lãnh đaọ một hãng năng lượng quốc doanh. Người ta tin rằng bà Thoa bị lột chức vì bà bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Xây Dựng PetroVietnam.Cuối tháng 7/2017, sau khi trốn khỏi VN khoảng 1 năm, Thanh bị gián điệp bắt cóc trên đường phố Berlin và chở về VN, gây căng thẳng ngoại giao khi Đức phản đối.Ngày 2 tháng 9/2017, thanh tra nói có chuyện cao vay laĩ ngoài từ 2010 tới 2015, nghĩa là thời gian Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ Tướng.Do vậy, 51 cán bộ ngân hàng Ocean Bank của PetroVietnam ra tòa Hà Nội.Ngày 9/9/2017, Tòa Sài Gòn kêu án Phạm Công Danh, cựu chủ tịch Vietnam Construction Bank, Pham Cong Danh, và 36 cựu nhân viên tổng cộng 213 năm tù vì làm mất 400 triệu đôla tiền ngân hàng. Phạm lãnh 30 năm tù.Tuong Vu, một giáo sư khoa học chính trị ở University of Oregon, nghĩ rằng người bị thanh trừng kế tiếp sẽ là Nguyễn Văn Bình, cựu Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN và bây giờ là 1 ủy viên Chính Trị Bộ. Bình là đàn em của Dũng.Vũ cũng đoán rằng người kê tiếp bị thanh trừng sẽ có thể là Hoàng Trung Hải, 1 Phó Thủ Tướng dưới quyền Dũng và bây giờ là Bí Thư Hà Nội.Nhiều người nói rằng Dũng liên hệ nhiều vụ tham nhũng, nhưng bản thân ông chưa bao giờ bị truy tố. Nhiều người nói Dũng là lý do làm VN ngập nợ công, vì những “cú đấm sắt” hóa ra là dự án sai lầm.Người ta tiên đoán rằng, người sẽ thay Trọng nắm chức Tông Bí Thư vào năm 2021 sẽ là Đinh Thế Huynh.Tuy nhiên, hồi tháng 7/2017, Huynh bị thay chức ủy viên thường vụ Chính Trị Bộ bởi Trần Quốc Vượng.Gần đây Huynh vắng mặt, có tin đang chữa bệnh ung thư.Người có thể thay Trọng nữa là Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, theo nhận định của Tuong Vu từ đại học University of Oregon. Lịch gần đây xuất hiện hơi nhiều, mới tháng trước lai đi thăm Hoa Kỳ.