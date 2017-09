Hội TQLC Nam Cali Mừng Sinh Nhật Binh Chủng Lần Thứ 63 Kỷ Niệm 45 Năm Chiến Thắng Quảng Trị

Trong tiệc mừng sinh nhật Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến.Garden Grove (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017 tai nhà hàng Dimond Seafood Restaurant, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California đã tổ chức Mừng Sinh Nhật Binh Chủng Lần Thứ 63, Kỷ Niệm 45 năm chiến thắng Quảng Trị.Tham dự buổi họp mặt có: Phu Nhân Cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, và phu nhân cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân cựu Đại Tá TQLC: Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, qúy niên trưởng, qúy Bác Sĩ trong binh chủng cùng đại gia đình Thủy Quân Lục Chiến Nam California… và thân hữu.Điều hợp chương trình chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, Lý Khải Bình và hậu duệ Thu Hà Nguyễn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do Ban hợp ca Thủy Quân Lục Chiến phụ trách, tiếp theo chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Thủy Quân Lục Chiến Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy niên trưởng, qúy chiến hữu, qúy thân hữu và toàn thể anh chị em trong đại gia đình TQLC. Ông tiếp: “Mỗi năm chúng ta gặp nhau hai lần, một lần vào dịp Tết và một lần vào ngày sinh nhật binh chủng. Tính như vậy là chúng ta không gặp nhau đã 7 tháng rồi. Rất cảm ơn sự gắn bó đông đủ của gia đình Thủy Quân Lục Chiến, và cảm ơn các cơ quan truyền thông…”Tiếp theo cô Thu Hà giới thiệu về những sinh hoạt của Young Marines.Sau đó, Ban tổ chức mời Phu Nhân Cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân cựu Đại Tá Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, qúy niên trưởng, qúy Bác Sĩ trong binh chủng, ông Hội Trưởng lên cắt bánh mừng sinh nhật, Trong lúc nầy các chị TQLC trong đồng phục áo dài màu xanh cùng các anh trong bộ quân phục TQLC lên hát bản “Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc” và bản “Cờ Bay.”Đặc biệt những sinh hoạt của Hội Thủy Quân Lục Chiến lúc nào cũng ngắn gọn, Theo Chiến Hữu Nguyễn Phục Hưng cho biết: “hằng năm chúng ta gặp nhau chỉ một hoặc hai lần, vì vậy thì giờ rất qúy báu đối với anh chị em, chính vì vậy nên tổ chức ngắn gọn để anh chị em có dịp vui chơi, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn và thưởng thức chương trình văn nghệ, do vậy nên thời gian không kéo dài về phần nghi thức.”Bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do MC Xuân Thanh phụ trách, mở màn với các giọng hát quen thuộc đó là Bác Sĩ Trung Chỉnh cùng các BS. Trong binh chủng các ca sĩ thân hữu như Khánh Vân, Xuân Thanh, Lan Hương… và anh chị em trong gia đình Thủy Quân Lục Chiến Nam California trình diễn.Đặc biệt Hội Thủy Quân Lục Chiến có đoàn hậu duệ Young Marrine có những sinh hoạt thường xuyên trong nhiều năm gắn bó với hội, Đoàn Trưởng là hậu duệ Thu Hà Nguyễn, hiện nay là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 713-4659.