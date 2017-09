Sơn Trà, Phụ Huynh, Tiền R&D, Cây Đổ, Kiểm Tra...

Xuân NiệmĐà Nẵng không còn như xưa... Sơn Trà hoàn toàn khác... Các hô phụ huynh cũng không hệt như những ngày xưa cũ...Báo Lao Động kể về “137 biệt thự trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà: "Tối mật" hay mặt tối của một toan tính”...Những ai được ban phát, chia chác trong số 137 lô biệt thự (một số tài liệu khác cho biết là 167) đến nay vẫn là một ẩn số lớn. Nói như một Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng là "tối mật".Nghĩa là, tiền... Rủ nhau hốt tiền. Đó là tối mật.Bản tin Infonet kể về thiên đường XHCN: Khi phụ huynh không còn tin tưởng Hội phụ huynh!Mỗi dịp đầu năm học, rất nhiều phụ huynh lại bức xúc vì các khoản thu “từ trên trời rơi xuống” dưới danh nghĩa "tự nguyện của Hội phụ huynh học sinh”.Chị N.V.A có con đang học tiểu học tại quận Bình Tân cho biết: “Chưa tính đến các khoản thu khác, riêng tiền học tiếng Anh của con tôi đã lên đến 4 khoản. Ngoài tiếng Anh tăng cường còn có Anh văn bổ trợ, Anh văn bản ngữ và cả sổ học bạ Anh văn.Tuy số tiền không quá cao nhưng tôi không hiểu liệu một học sinh tiểu học có cần học quá nhiều loại Anh văn đến thế hay không?”Trong khi đó, báo Kiến Thức kể rằng sau khi đến mua hàng tại cửa hàng thời trang Elise 29 Thái Hà, Hà Nội, nhiều khách hàng tá hỏa phát hiện bị mất trộm tiền, điện thoại... với giá trị tài sản lớn.Mới đây nhất, chia sẻ trên Facebook, khách hàng Phương Hà có nickname Hà Phương (Hà Nội) cho biết, ngày 19/9, chị đến cửa hàng thời trang Elise 29 Thái Hà, Hà Nội để mua quần áo. Trong quá trình thử đồ, chị Hà phát hiện mất điện thoại iPhone.Ngay sau khi bị mất, chị Hà yêu cầu nhân viên cửa hàng trích xuất camera để biết ai lấy điện thoại của mình. Tuy nhiên, viện cớ camera bị lỗi, nhân viên cửa hàng từ chối không cho chị Hà xem.Đành chịu thôi... cái thời cháu ngoan Bác Hồ quậy dữ quá.Báo Đất Việt nêu vấn đề “Việt Nam đầu tư R&D thấp hơn Lào-Campuchia: Vì thói ăn xổi?”Việc đầu tư phát triển sản phẩm mang tính lâu dài, tốn kém, trước mắt chưa thể ra được thị trường khiến nhiều doanh nghiệp ngại ngần.Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu doanh nghiệp Campuchia chi 1,9% doanh thu hàng năm cho R&D (nghiên cứu và phát triển), Lào chi đến 14,5% thì doanh nghiệp Việt chỉ chi 1,6% doanh thu hàng năm cho R&D.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Cây xanh bật gốc đè taxi, nữ hành khách nhập viện.Khoảng 12h30 trưa 20-9, trong lúc trời mưa lớn, một cây xanh cao gần 20m, đường kính gần 1m trước nhà ga Ba Son trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.SG bất ngờ bật gốc đè một chiếc taxi, hành khách phải nhập viện.Báo SGGP kể chuyện: Đình chỉ phát hành tiểu thuyết “Mối chúa”...Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ phát hành để thẩm định nội dung cuốn sách Mối chúa của tác giả Đãng Khấu (tên thật là Tạ Viết Đãng), do NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành.Đình chỉ phát hành tiểu thuyết “Mối chúa” ảnh 1Bìa tiểu thuyết "Mối chúa"Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Qua đó, tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều được xây dựng với hình ảnh đen tối, vô vọng, đau đớn.Báo Thanh Niên kể: Tốn 14.000 tỉ đồng vì kiểm tra chuyên ngành.Việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cần sớm cải thiện bởi vẫn đang tiến hành chung chung, còn doanh nghiệp mất 30 triệu ngày công, 14.000 tỉ đồng mỗi năm.Ngày 20.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với Bộ Y tế về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Khác với các cuộc làm việc trước đây, buổi làm việc tại Bộ Y tế còn có sự tham gia của các hiệp hội ngành hàng, chuyên gia độc lập.... Theo thống kê, mỗi năm DN mất 30 triệu ngày công và hơn 14.000 tỉ đồng cho công tác này mà lượng phát hiện vi phạm chỉ chiếm 0,03% thì không hiệu quả....Việt kiều cũng có cách kiếm tiền, theo báo Người Lao Động: Chuyên "săn" Việt kiều về nước, một trùm buôn lậu đã nhập xe Lexus đắt tiền về bán để hưởng lợi.Ngày 21-9, TAND TP SG đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Bùi Đình Toàn Minh (SN 1974, quê Hải Dương) về tội "Buôn lậu".Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, nhận thấy nhiều vấn đề cần làm rõ nên tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung các tình tiết quan trọng của vụ án.Theo cáo trạng của VKSND TP SG, lợi dụng chính sách nhập khẩu ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam, Minh đã thực hiện hành vi buôn lậu ô tô từ Mỹ về Việt Nam.