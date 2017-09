EB-5 Gia Hạn Đến 08-12-2017, Tăng Vốn Trên 1 Triệu sau tháng 12? Luật 90-Ngày Của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Bộ Nội An Hoa Kỳ vừa phổ biến bản đề cương mới nhất có vài thay đổi liên quan đến chương trình đầu tư EB-5. Sự thay đổi quan trọng nhất là sẽ tăng vốn đầu tư. Vốn đầu tư tại Những Vùng Công Việc Làm Đáng Quan Tâm, tức những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, hiện nay là 500 ngàn mỹ kim. Nếu đề nghị của Bộ Nội An trở thành luật, vốn đầu tư tối thiểu tại những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ tăng lên 1 triệu 300 ngàn mỹ kim, và vốn đầu tư cho những vùng khác sẽ tăng lên 1 triệu 800 ngàn mỹ kim, thay vì 1 triệu mỹ kim như trước đây. Sự thay đổi khác là các tiểu bang sẽ không còn giữ thẩm quyền quyết định những vùng nào có tỷ lệ thất nghiệp cao, và nếu sự thay đổi này trở thành luật thì Sở Di Trú sẽ quyết định những vùng này.Khi nào đề nghị tăng tiền vốn đầu tư có hiệu lực? Đây là câu hỏi hiện nay không ai có thể trả lời được. Thẩm quyền quyết định về vốn đầu tư Trung Tâm Vùng sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tổng thống Trump đã bàn thảo với một số thành viên quốc hội để gia hạn đến ngày 8 tháng 12 năm 2017.Nhiều người tin rằng nếu quốc hội thay đổi vốn đầu tư trong tháng 12 tới thì vốn đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên vài ba trăm ngàn mỹ kim nhưng sẽ không vượt quá số tiền 1 triệu 300 ngàn mỹ kim hoặc 1 triệu 800 ngàn mỹ kim như Sở Di Trú đề nghị.Nếu chúng ta thấy những quy định của chương trình EB-5 không thay đổi vào cuối tháng 9 này thì mọi việc sẽ an tòan giống như trước đây cho đến ngày 8 tháng 12 tới. Các nhà đầu tư sẽ có thêm thời gian để quyết định nơi nào họ sẽ bỏ tiền vào đầu tư.Văn phòng RMI đại diện chính thức cho một dự án EB5 đầy tiềm năng và uy tín tại Los Angeles. Có giấy phép của sở di trú Hoa Kỳ cho phép thu nhận 100 nhà đầu tư để xây khách sạn 4-sao gồm 192 phòng và 122 đơn vị gia cư. Nhà đầu tư có thể vừa chọn đầu tư định cư vừa mua một căn hộ để sinh lời và bảo tồn vốn. Thêm vào đó, chủ dự án bảo đảm 100% vốn đầu tư sẽ trả lại với phân lời. Ngoài ra, nhà đầu tư được văn phòng RMI bảo đảm hồ sơ có kết quả. Đây là một sự bảo đảm kép, chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Điều này đem lại sự an tâm toàn diện cho nhà đầu tư.Cần Biết Về Luật 90-Ngày Của Bộ Ngọai GiaoVào ngày 1 tháng 9 năm 2017 vừa qua, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã cung cấp cho các nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ những hướng dẫn mới liên quan đến thuật ngữ "khai gian dối". Bản hướng dẫn mới này liên quan đến những ngọai kiều ở Hoa Kỳ và đang thực hiện một số điều không được phép làm theo luật chiếu khán (visa) du lịch B2 và những việc không phù hợp với những lý do mà họ cung cấp cho nhân viên lãnh sự khi nộp đơn xin chiếu khán du lịch B2.Hiện nay có một điều luật mới có tên là "Thực Hiện Những Điều Không Phù Hợp Trong 90 Ngày (Sau Khi) Nhập Cảnh". Điều luật này nói rằng nếu một ngọai kiều vi phạm hoặc tham dự vào việc thực hiện những điều không phù hợp với diện chiếu khán phi di dân trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh, các viên chức lãnh sự sẽ giả định rằng đương đơn đã khai gian dối ý định khi nộp đơn xin chiếu khán du lịch.Nếu viên chức lãnh sự Hoa Kỳ biết rằng người có chiếu khán du lịch B2 đang ở Hoa Kỳ đã khai gian dối ý định vào thời điểm nộp đơn xin chiếu khán, thì họ sẽ liên lạc với Bộ Nội An/Sở Di Trú để hủy bỏ chiếu khán của người này. Điều này cũng áp dụng cho bất cứ lời khai báo mà người có chiếu khán du lịch B2 khai với nhân viên Kiểm Sóat Biên Giới và Thuế Quan (CBP) tại nơi nhập cảnh và bất cứ lời khai nào mà người có chiếu khán du lịch khai vào lúc nộp đơn xin chuyển diện tại Hoa Kỳ.Nếu viên chức lãnh sự hoặc nhân viên Sở di trú biết rằng người du lịch khai gian dối ý định về chuyến đi Hoa Kỳ thì người này sẽ được xem là nhập cảnh không hợp lệ và có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ suốt đời.Vài tuần trước, chúng ta đã có dịp nói về việc sử dụng đúng và hợp lệ chiếu khán du lịch B2 và chúng tôi đã cảnh báo rằng không sử dụng chiếu khán với những mục đích vội vàng như xin đi học, đi làm hoặc kết hôn tại Hoa Kỳ. Và bây giờ Bộ Ngọai Giao đã cho biết rõ rằng việc sử dụng chiếu khán du lịch B2 sai nguyên tắc sẽ không được khoan thứ.Sau đây là một số điều liên quan đến luật 90-Ngày:1. Việc làm không phù hợp trong 90 ngày kể từ khi nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán phi di dân.Việc Làm Không Phù Hợp bao gồm: Làm việc không được phép; Đi học không được sự chấp thuận của Sở di trú về việc chuyển diện cư trú; Kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc với Thường trú nhân và tìm cách ở lại Hoa Kỳ.2. Việc Giả Định Lời Khai Gian Dối Dựa Trên 90 Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Kỳ.Nếu một người ngọai quốc tham dự vào sinh họat nào đó không được phép trong 90 ngày sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ, các viên chức Lãnh sự hoặc Sở di trú sẽ hiểu rằng người này đã khai gian dối ý định khi được phỏng vấn xin chiếu khán phi di dân. Và sau đó tùy vào người này chứng minh rằng ý định thực sự của họ vào thời điểm xin chiếu khán có thể cho phép họ giữ được quy chế phi di dân.Tuy nhiên, Bản Hướng Dẫn Chính Sách Sở Di Trú USCIS hiện vẫn chưa cập nhật điều này nên một số hồ sơ có thể không bị áp dụng luật mới này.3. Cẩn Thận Khi Nộp Đơn Xin Chuyển Diện. Luật mới 90-Ngày cho thấy Bộ Ngọai Giao nhắm vào những ngọai kiều nhập cảnh qua Chương Trình Miễn Thị Thực Chiếu Khán hoặc chiếu khán công việc và du lịch B1/B2 và thử xin chuyển diện thường trú nhân.Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú đã xác minh rằng với hồ sơ chuyển diện của thân nhân trực hệ thì luật này được miễn áp dụng. Nhưng không ai biết luật mới 90-ngày sẽ được áp dụng khắt khe thế nào dưới triều đại của Trump. Một du khách có chiếu khán B2 muốn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và nộp đơn xin Thẻ Xanh nên đợi sau khi ở Hoa Kỳ trên 90 ngày. Điều có thể gây nguy hiểm nếu kết hôn rồi xin chuyển diện, gia hạn chiếu khán hoặc thay đổi diện cư trú trong vòng 90 ngày.Thêm vào đó, mặc dù việc nộp đơn xảy ra sau 90 ngày nhập cư, khách du lịch cần phải chứng minh rằng điều gì đó đã xảy ra và làm cho họ phải thay đổi kế họach và muốn thay đổi diện di trú Hoa Kỳ.Việc Chọn Lựa Cách Duyệt Xét Chiếu Khán Di Dân Của Lãnh Sự Có Hấp Dẫn Hơn Không? Mặc dù chúng ta chưa biết khi nào Sở di trú sẽ thực hiện luật mới của Bộ Ngọai Giao, nhưng điều này có thể làm cho nhiều người cảm thấy tốt hơn nếu tiến hành việc bảo lãnh thông thường qua việc duyệt xét chiếu khán di dân của tòa lãnh sự ở ngọai quốc thay vì nộp đơn xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ. Một yếu tố khác là luật mới của Sở di trú sẽ tăng thời gian phỏng vấn trực tiếp những người nộp đơn xin chuyển diện tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ làm cho việc duyệt xét hồ sơ sẽ chậm hơn ở Hoa Kỳ.Gia Nhập Đảng Cộng Sản Gây Trở Ngại Khi Xin Thẻ XanhLuật nói rằng "Một người có thể được xem là bất hợp lệ để có thẻ xanh (bị cấm nhập cảnh) vì gia nhập đảng cộng sản". Nhưng có hai trường hợp ngọai lệ quan trọng về luật này.Thứ nhất, một người có thể được phép nhập cảnh nếu đã chấm dứt quy chế đảng viên ít nhất 5 năm trước khi nộp đơn.Thứ hai, một người có thể được phép nhập cảnh nếu việc gia nhập đảng không tự nguyện, bao gồm "vì những mục đích có việc làm, thiếu lương thực hoặc vì những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống". Điều này có thể khó chứng minh rằng gia nhập đảng cộng sản là "cần thiết" để có những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, vì hầu hết những người vào đảng cộng sản đều dùng quy chế đảng viên làm chỗ dựa chính trị để làm giàu qua việc tham ô nhũng lạm tài sản, tài nguyên của đất nước.Ngày nay, vào đảng cộng sản không phải vì tôn thờ lý thuyết và niềm tin nữa. hầu hết vào đảng chỉ vì sự nghiệp làm giàu của họ mà thôi.Những cựu đảng viên nộp đơn xin chiếu khán di dân cần chuẩn bị tâm lý về việc sẽ bị trì hõan hồ sơ, vì các viên chức lãnh sự cần những ý kiến về an ninh từ Bộ Ngọai Giao ở Hoa Thịnh Đốn.Hỏi Đáp Di TrúHỏi: Có phải chương trình EB-5 đã gia hạn đến ngày 8 tháng 12, 2017 và sau ngày ngày sẽ có những thay đổi sâu rộng về vốn đầu tư và quy định chứng minh và sử dụng vốn của nhà đầu tư?Đáp: Đúng vậy, những nhà đầu tư có thêm 3 tháng để chuẩn bị hồ sơ theo quy định cũ. Sau tháng 12 vốn đầu tư sẽ lên trên 1 triệu và sẽ có những quy định gắt gao nhằm bảo vệ nhà đầu tư tránh những hành vi bất chính của chủ đầu tư.- Hỏi: Tôi biết tôi không thể làm việc tại Hoa Kỳ nếu tôi chỉ có chiếu khán du lịch. Nhưng nếu người thân của tôi nhờ tôi giúp việc làm ăn của họ trong vài tuần, liệu điều này có hợp lệ không?- Đáp: Nếu người thân của qúy vị trả tiền cho việc làm này thì được xem là làm việc bất hợp pháp và là hành động vi phạm luật chiếu khán du lịch B2.- Hỏi: Nếu tôi tìm được trường học chấp thuận cho du học sinh và tôi rất muốn ghi danh trong khi chờ đợi xin chuyển diện từ du lịch sang chiếu khán du học F1. Tôi có được phép làm như vậy không?- Đáp: Qúy vị phải đợi cho đến khi Sở di trú chấp nhận qúy vị đổi sang diện sinh viên F1. Nếu qúy vị vào học trước đó, đơn xin chuyển quy chế sẽ bị từ chối và sở di trú sẽ yêu cầu qúy vị phải rời khỏi Hoa Kỳ.- Hỏi: Tôi đang có rắc rối với Sở di trú liên quan đến đơn xin Thẻ Xanh. Một nhân viên dịch vụ ở Việt Nam sọan đơn xin du lịch B2 cho tôi và trên đơn khai rằng tôi đã kết hôn. Nhưng thực tế là tôi chưa bao giờ kết hôn. Ai sẽ là người có lỗi?- Đáp: Đây là trách nhiệm của người nộp đơn xin chiếu khán phải đoan chắc rằng mọi thông tin đều chính xác và thành thật trên đơn xin chiếu khán. Đổ lỗi cho ai đó làm đơn cho mình sẽ không được lãnh sự hoặc sở di trú chấp thuận.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải