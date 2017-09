Tây Ban Nha: Dân Catalonia Biểu Tình Chống Chính Phủ Vì 13 Viên Chức Vùng Tổ Chức Trưng Cầu Dận Ý Bị Bắt

BARCELONA - 13 viên chức vùng Catalonia bị bắt hôm Thứ Tư khi chính quyền trung ương đàn áp các chuẩn bị trưng cầu dân ý về tương lai độc lập của vùng - dân trong vùng đã xuống đường biểu tình phản đối.Các nhà lãnh đạo vùng xúc tiến trưng cầu dân ý theo dự kiến ngày 1-10 tuy toà tối cao Tây Ban Nha kết luận là vi hiến và chính quyền Madrid phát lệnh cấm.Trong số viên chức đã bị cảnh sát Guardia bắt gồm PTT Oriol Junqueras và TTK Vụ kinh tế Josep Maria Jove của chính quyền vùng – những người bị bắt khác là viên chức phụ trách các Ty, Sở.Cảnh sát xác nhận đã mở 22 cuộc hành quân tìm kiếm – lý do bắt chưa đuợc rõ.Hàng trăm cư dân tập trung biểu tình tại trung tâm Barcelona, hô khẩu hiệu “Độc Lập” và “Chúng tôi sẽ bỏ phiếu”.1 phụ nữ thất nghiệp phát biểu: các định chế của vùng bị tấn công, là điều đáng hổ thẹn không lời nào mô tả cho đủ.Hôm Thứ Ba, cảnh sát tịch thu 1 số hồ sơ, tài liệu về trưng cầu dân ý độc lập từ cơ sở của Unipost, 1 công ty giao nhận hàng, tại Terrassa, gần thủ phủ Barcelona.Theo nguồn tin cảnh sát, tài liệu bị tịch thu gồm trên 45,000 giấy chứng nhận nhân viên phòng phiếu - 1 số dân ủng hộ trưng cầu dân ý xô xát với cảnh sát trong khi bảo vệ ngôi nhà của Unipost.Cùng ngày Thứ Tư, tại QH Tây Ban Nha, dân biểu Gabriel Rufian là đại diên vùng Catalonia, lên tiếng yêu cầu Thủ Tướng Mariano Rajoy không đụng chạm tới các định chế vùng bằng “đôi tay bẩn” và nhấn mạnh: nguyện vọng của dân vùng Catalonia không thể bị ngăn trở.Trong khi đó, ngoại trưởng Alfonso Dastis tố cáo nhóm chủ truơng ly khai dùng chiến thuật hù dọa của Đức Quốc Xã – ông tuyên bố với thông tấn Bloomberg tại New York: trưng cầu dân ý là công cụ chọn lựa của Đức Quốc Xã.Trong cuộc tuyển cử vùng Tháng 9-2015, các đảng chủ trương ly khai chiếm 47.6% phiếu bầu – nhưng, thăm dò dân ý cho chính quyền trung ương tổ chức xác nhận 49.4% cư dân Catalonia chống độc lập. Thành phần muốn ly khai chỉ là 41.1%. Nhưng, hơn 70% nghĩ rằng nên trưng cầu dân ý để giải quyết vấn đề.Tin mới nhận cho hay lãnh tụ Carles Puigdemont tố cáo Madrid cưỡng chế tình trạng khẩn cấp để ngăn cản trưng cầu dân ý – theo lời ông, Madrid đã xiết chặt quyền kiểm soát tài chính với vùng Catalonia, là đình chỉ và hạn chế tự do.