Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quân Cam Lễ Mãn Khóa 10 ‘Tìm Hiểu và Hỗ Trợ Người Tâm Bệnh’

Trong buổi lễ mãn khóa.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Wellness Center West, Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2017Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần, Orange County tổ chức lễ mản khóa và phát bằng tốt nghiệp cho 7 học viên khóa 10 đã theo học trong thời gian 14 tuần lễ về chương trình “Tìm Hiểu và Hỗ Trợ Người Tâm Bệnh” Khóa 10 cho bảy học viên, tại Wellness Center West, Garden Grove.Tham dự buổi lễ mản khóa có: ông Joseph Thái Nguyễn, thành viên của hội đặc trách truyền thông, Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, BS. Đông Xuyến Matsuda, cô Huỳnh Anh Hội Trưởng, ông Peter Nguyễn, Thư ký của hội và 7 học viên tốt nghiệp khóa 10, những học viên nầy đã theo học trong thời gian 14 tuần lễ.Theo ban tổ chức cho biết, mục tiêu của hội là ngoài việc hướng dẫn những người có thân nhân bị tâm bệnh biết cách chăm sóc cho họ được tốt hơn. Ngoài ra hội còn thực hiện chương trình phổ biến sâu rộng trong cộng đồng Việt Nam về chứng bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần để hội có thêm những thiện nguyện viên liên lạc giải thích Bởi căn bệnh này vẫn còn là vấn đề không được thoải mái khi nhắc đến trong cộng đồng Việt Nam.Tiếp xúc với ông Joseph Thái Nguyễn, được ông cho biết, “Đây là một hội bất vụ lợi đã thành lập hơn tám năm đang phục vụ cho cộng đồng người Việt về vấn đề tâm bệnh, đặc biệt là hỗ trợ cho những người đang săn sóc cho thân nhân có tâm bệnh từ nhẹ đến nặng, mà nhiều khi người ta không biết những phương pháp, cách thức để hỗ trợ cho những bệnh nhân một cách tốt hơn. Lớp học là sinh hoạt chính của hội để cung cấp những thông tin qua những bác sĩ chuyên khoa về tâm thần,”Được biết, sau 10 khóa huấn luyện, hội đã giúp đỡ, hỗ trợ cho hơn 200 học viên và sau những khóa học, những học viên đã thấy được ích lợi là họ đã thay đổi trong cách thức phục vụ cho các bệnh nhân tâm thần một cách đúng hơn, đồng thời cũng chia xẻ được nỗi đau của những người có tâm bệnh và sự thông cảm của người chăm sóc.Cô Huỳnh Anh hội trưởng cho biết: “Với những người tâm bệnh, hầu như cuộc đời họ không có tiếng nói. Họ cũng tự nghĩ rằng: không có sự giúp đỡ và hiểu được họ từ thế giới bên ngoài. Vì thế, chúng tôi kêu gọi tất cả những ai có thân nhân mang tâm bệnh xin hãy cùng đến với chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng cần những ai không có người thân bị tâm bệnh thì cũng nên vào hợp tác cho chương trình này, vì đây là một sự việc nhằm phụng sự bác ái mà mọi người nên cùng chung sức để hỗ trợ cho những nạn nhân bất hạnh này.”Trung Tâm Wellness Center West, Garden Grove là một nơi để phục vụ cho những người có tâm bệnh. Hội được trung tâm này cho sinh hoạt tạm với căn phòng có thể chứa chỉ 20 người để làm nơi sinh hoạt hàng tuần.Chính vì vậy, cô hy vọng với sự ủng hộ của đồng hương và những mạnh thường quân, trong tương lai, hội sẽ có một nơi rộng rãi hơn để có tiện nghi trong việc sinh hoạt nhằm phục vụ tốt hơn cho những người Việt có tâm bệnh, Hiện nay “tại Little Saigon và những vùng phụ cận có khoảng 200 bệnh nhân tâm thần người Việt đang cần sự giúp đỡ của mọi người.Bác Sĩ Đông Xuyến Matsuda, một trong những người tình nguyện giúp đỡ cho hội từ khi hội mới thành lập, đã giải thích về chứng bệnh mất trí nhớ Bà cho biết: Những người thực sự mắc bệnh mất trí nhớ là người đó quên hết tất cả, còn những người quên mà biết mình đã quên thì những người đó không phải là những người mắc bệnh mất trí nhớ.Theo Tiến Sĩ Đông Xuyến, “Những người có tâm bệnh thường họ có hai mặc cảm từ xã hội và từ chính bản thân của họ. Những điều này sẽ làm cho tinh thần của họ càng ngày càng đi xuống, vì thông thường những bệnh nhân có tinh thần hợp tác với những phương pháp trị liệu thì khả năng miễn nhiễm cũng như sự đối phó với căn bệnh sẽ được mạnh hơn. Nhưng đối với những người có tâm bệnh, nhìn bên ngoài rất lành lặn, nhưng trong tâm não, sự xúc cảm cũng như nhân sinh quan của họ rất là khác biệt với đời sống bên ngoài. Vì thế, người ta sẽ không thấy được sự khác biệt đó, mà chỉ thấy họ có những phản ứng tạo ra sự tổn thương cho họ mà thôi.”Nhân dịp nầy Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, thiện nguyên viên của hội từ lúc thành lập cho đến nay đã có thông báo cho mọi người biết: Vào lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 1 Tháng 11 năm 2017, hội có tổ chức buổi đi bộ để hỗ trợ cho người mang tâm bệnh và cùng nhau đi bộ cho tâm an mạnh tại Mile Square Regional Park, số 16801 Euclid St., Fountain Valley, CA 92708 Thiện nguyện viên yểm trợ, xin ghi danh gọi về số: (949) 436-9355. (Tập trung tại khu Forest Shelter, hướng về đường Euclid giữa Heil và Warner cạnh vườn chơi trẻ em và sân baseball, bên trái chổ đậu xe lô C) đậu xe miễn phí chung quanh công viên, nếu đậu bên trong qúy đồng hương liên lạc để lấy thư mời khỏi trả tiền còn không lấy thư mời thì đậu xe mất $5.00. Có chương trình văn nghệ với các MC. Minh Phượng, Quang Việt, Diệu Quyên. Thức ăn, nước uống và vé số rút thăm trúng giải dều được miễn phí.Ban tổ chức đón nhận những đóng góp tài chánh của qúy đồng hương.Trân trọng kính mời qúy vị cùng tham gia đi bộ cho Tâm vui, Thân mạnh, và cho một nghĩa cử nhân ái!!!Mọi chi tiết liên lạc về Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Orange County, xin liên lạc P.O. Box 4154, Garden Grove, CA 92842, điện thoại cô Huỳnh Anh Đào, hội trưởng: (714) 785-8009.