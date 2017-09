Ứng Viên Đại Sứ Mỹ ở Nga Nói Trước 1 Ủy Ban Thượng Viện:

Hiển nhiên là Nga đã can thiệp vào cuôc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ mùa hè vừa qua..



WASHINGTON (VB) -- Nhật Báo Việt Báo trân trọng cáo lỗi với quý độc giả về một bản tin dịch sai nghĩa.

Một bản tin trên Việt Báo số ngày 20 tháng 9/2017 đã dịch sai -- đó là bản tin có tựa đề “Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Nga: Nga Không Quấy Rối Bầu Cử Mỹ”...

Thực tế, nhân vật trong bản tin là Jon Huntsman chưa phải là Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, và ông tuyên bố trái nghịch với bản dịch.

Jon Huntsman là cựu Thống đốc Utah, thuộc Đảng Cộng Hòa, từng là Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc và tại Singapore.



Hôm Thứ Ba, Huntsman ra trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện với tư cách người được TT Trump đề cử làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga.

Huntsman nói: “...no question Russia interfered in the US election last summer...”



Có nghĩa là:

“Hiển nhiên là Nga đã can thiệp vào cuôc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ mùa hè vừa qua...”

Như thế, Huntsman tuyên bố trái nghịch với lập trường của TT Trump, vì trong nhiều tháng Trump vẫn không chịu khẳng định kể cả khi 4 cơ quan tình báo Mỹ nói rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ để giúp đưa Trump thắng cử, cho tới tháng 7/2017 Trump mới tuyên bố, “Vâng, đúng là Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Tôi nghĩ có thể những nước khác cũng can thiệp...”



Việt Báo đã dịch sai nghĩa. Xin trân trọng cáo lỗi với độc giả.



Bản tin đúng là Jon Huntsman đã tuyên bố trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện với tư cách người được TT Trump đề cử làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga rằng:

“Hiển nhiên là Nga đã can thiệp vào cuôc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ mùa hè vừa qua...”