Trump Dọa Tiêu Diệt Hoàn Toàn Bắc Hàn; LHQ Kêu Gọi Giải Quyết Bắc Hàn Bằng Chính Trị

LIÊN HIỆP QUỐC - Trong phát biểu đầu tiên tại diễn đàn LHQ ở địa vị nguyên thủ Hoa Kỳ, TT Trump báo động: Hoa Kỳ có thể buộc phải tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn nếu Pyongyang không ngưng thách thức bằng nguyên tử – ông gọi Kim Jong-un là “Rocket Man” trong 1 sứ mạng tự sát.Cử tọa xôn xao khi ông Trump nói rõ: chúng tôi sẽ không chọn lựa nào khác hơn là tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn, Kim là rocket man làm sứ mạng tự sát vì mình và vì chế độ của hắn.TT Trump hô hào cô lập chính quyền Kim cho tới khi các hành động gây hấn chấm dứt.Về thỏa ước nguyên tử Vienna ký kết giữa Iran và Lục Cường, ông nói sẽ xét lại trước kỳ hạn kiểm nhận sự tuân thủ, là giữa Tháng 10. Ông gọi Tehran là nhà xuất cảng bạo động.Về trường hợp Venezuela, TT Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ không đứng yên để nhìn hệ thống dân chủ bị tấn công.Trong khi đó lên tiếng lần đầu tiên tại đại hội đồng LHQ, TTK Antonio Guterres tuyên bố: khủng hoảng tại bán đảo Hàn gây ra bởi chương trình vũ khí nguyên tử của Pyongyang phải đuợc giải quyết bằng tiến trình chính trị.Vị cựu Thủ Tướng Bồ Đào Nha nói rõ: không nên bước vào chiến tranh như kẻ mộng du.TT Trump đã cảnh cáo về khả năng dùng sức mạnh quân sự.Mới đây, HĐ Bảo An đã biểu quyết đồng thanh chấp thuận đợt trừng phạt thứ 9 kể từ năm 2006 và TTK Guterres hô hào 15 thành viên HĐ Bảo An hành động bằng ý chí thống nhất.Từng là cao ủy tị nạn của LHQ, ông Guterres nói tới tình cảnh của dân tị nạn và di dân, cũng là đề tài bị chính trị hoá trong các cuộc bầu cử.Tại Hoa Kỳ, không lâu sau ngày tuyên thệ nhậm chức, TT Trump đã ký sắc lệnh hạn chế nhập cảnh với dân 6 nước Hồi Giáo và hưá xây tường biên giới phân cách với lân bang Mexico.Về biến đổi khí hậu, ông TTK Guterres nhắc nhở các nước thực hành các cam kết với hiệp ước Paris 2015.Trong thời gian tranh cử, ứng viên TT Donald Trump hô hào “America First”, phê bình hiệp ước Paris làm mất việc làm của công nhân trong nước và gây bất lợi với kinh tế Hoa Kỳ.Nhưng, ông TTK khuyến cáo: phải từ bỏ gây ô nhiễm mô trường bằng khí thải kỹ nghệ, là định hướng tự sát. Về chống khủng bố, TTK Guterres loan báo năm tới sẽ mở hội nghị tìm kiếm đối tác quốc tế mới để chống lại mối nguy này.Liên quan đến tình hình Bắc Hàn, một bản tin khác cho biết rằng các ngoại trưởng của Nga và Trung Cộng cùng hô hào giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng nguyên tử tại bán đảo Hàn, theo thông cáo báo chí của Bộ ngọai giao Trung Cộng.Trong buổi hội đàm tối Thứ Hai ở New York, ngoại trưởng Lavrov xác nhận lập trường của Moscow là y hệt quan điểm của Beijing, là 2 biện pháp song hành, là “đình chỉ vì đình chỉ” để chấm dứt chu kỳ đối đầu nguy hiểm, nghĩa là phiá Bắc Hàn ngưng thử phi đạn và nguyên tử trong khi liên minh Hàn-Mỹ ngưng tập trận.Vào sáng Thứ Hai, tập trận hải quân Nga-Hoa diễn ra gần cảng Vladivostok của Nga, không xa biên giới Nga-Hàn, theo tường thuật của thông tấn Xinhua – Nga và Trung Cộng tập trận chung mới đây, hồi Tháng 7.Tại LHQ, ĐS Nikki Haley loại bỏ đề nghị “đình chỉ song hành” là có ý nghĩa xúc phạm, và nhắc nhở: Pyongyang sẽ bị tiêu diệt nếu không ngưng phát triển vũ khí nguyên tử.Cùng ngày Thứ Hai, tại thủ đô Hoa Kỳ, bộ trưởng quốc phòng James Mattis tuyên bố với báo chí: đã có sẵn các biện pháp quân sự trong hành động phối hợp với các đồng minh.Chiến đấu cơ hiện đại F-35 bay hộ tống oanh tạc cơ truyền hình B-1B trên vùng trời bán đảo Hàn trong 1 cuộc tập trận ném bom trong khi TT Trump nói chuyện điện thoại với chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh vào nhu cầu tăng áp lực với Pyongyang và thực hành đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của HĐ Bảo An.