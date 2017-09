Dân Miền Tây Thu Mua Cau Non Để Bán Cho Lái Buôn TQ

Con buôn Trung Quốc lại giở trò gì đây khi săn lùng thu mua cau non hàng loạt để xuất cảng về TQ, theo bản tin hôm 20 tháng 9 của trang mạng VNExpress cho biết.Bản tin VNExpress viết như sau.“Với giá 130.000 đồng mỗi kg sấy khô, nhiều thương lái miền Tây đang đổ xô lùng mua cau non xuất bán sang Trung Quốc.“Nhiều tháng qua, thương lái tìm đến nhà vườn ở Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ… thu mua cau non tươi 9.000-10.000 đồng mỗi kg (tính luôn nhánh), về sấy khô xuất sang thị trường Trung Quốc với giá từ 100.000 đến 130.000 đồng một kg, tùy loại.“Nhiều nông dân sau khi làm xong việc đồng áng cũng đi thu mua cau non về bán lại kiếm lời. Ông Lê Văn An, ở Sóc Trăng cho biết, một ngày ông thu gom được 100 kg cau tươi, về bán lại cho cơ sở chế biến cau sấy khô cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng.”Bản tin VNExpress cho biết thêm rằng, “Chủ cơ sở sấy cau khô ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, mỗi ngày vựa của bà thu mua hơn 4 tấn cau non các loại như cau kiểng, cau ớt, cau hòn… về sấy khô xuất sang Trung Quốc.““Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc chuyển qua mua cau sấy khô, không còn đặt hàng cau tươi như trước đây”, chủ lò nói.“Cau tươi thu mua về được đun sôi khoảng hai giờ, rồi đưa sang lò sấy khô, để nguội và được phân cỡ, đóng thùng xuất đi các tỉnh phía Bắc bán sang Trung Quốc. Trung bình 6 kg cau tươi sau khi sấy sẽ thu được một kg cau khô thành phẩm.”Bản tin kết luận với sự cảnh giác rằng, “Nghề này hiện đang mang lại lợi nhuận cho người trồng cau cũng như các thương lái địa phương. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân không nên đốn bỏ các loại cây ăn trái khác để trồng cau.”