UCI Sưu Khảo Bịnh Trầm Cảm Nơi Người Mỹ Gốc Việt

Trong buổi sưu khảo bệnh trầm cảm của Đại Học UCI.( Việt Báo) Do vận động và tổ chức của Cô Phương Đào, J.D., Director, Research Operations, Children’s Hospital of Orange County; Steering Committee Member, ICTS, UC Irvine, vốn là một người Việt cùng gia đình gốc nhà giáo ở tỉnh Vĩnh Long tỵ nạn CS sang Mỹ, một phái đoàn của tổ chức nghiên cứu của bịnh viện, trường d8ại học y khoa lớn trong vùng là UCIrvine đến tìm hiểu nguyên do thứ bịnh mà người Mỹ gốc Việt thường bị: đó là bịnh trầm cảm ( depression).Cuộc tham khảo đưọc tổ chức trong môt bữa ăn thân mật, phát biểu chân tình, không chủ toạ, không hạn chế, tại Seafood World ngày thư Bảy 16/9 là ngày người Mỹ ít khi công tác, bắt đầu 11 giờ nhưng kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ mà ai cũng muốn đào sâu nguyên do của thứ bịnh này trong tập thể người Mỹ gốc Việt tai quân Cam. Là nơi có một cộng đồng nửa triệu người Việt đa số là người Việt tỵ nạn CS dến Mỹ trong cuộc di tản băng đường bộ, đương biển, đầy gian nan vật chất, khổ sở tinh thần sau 30- 4- 75, phải xa ròi quê hương xư sở VN xa cách nước nhà nửa vòng Trái Đất.Nhưng sau 42 năm công dông này thành một một công đồng người Mỹ gốc Việt ơ Mỹ ăn nên làm ra, hoc hành tiến phát. Nhưng di chứng của việc mất nước, mất nhà, tù đày CS ẩn ức trong tiềm thức vẫn phát tiết ra thành binh trầm cảm cho không ít người Mỹ gốc Việt thế hệ thư nhứt, một rưởi và hai.Phái đoàn nghiêm cứu của UCI là UC Irvine Institute for Translational Science (ICTS) Representatives gồmQui Ông Bà: April Bagaporo, Pilot Grant Manager, ICTS, UC Irvine; Dan Cooper, M.D., Associate Vice Chancellor for Clinical and Translational Research; Professor, UC Irvine Department of Pediatrics; Director, ICTS, UC Irvine; Phuong Dao, J.D., Director, Research Operations, Children’s Hospital of Orange County; Steering Committee Member, ICTS, UC Irvine; Phuong Linh Le Huynh, M.P.H., Assistant Clinical Research Coordinator, Department of Obstetrics and Gynecology, UC Irvine; Robynn Zender, M.S., Community Engagement Manager, ICTS, UC Irvine.Phía Mỹ gốc Việt có Nhà báo Vi Anh, Viet Bao Daily News; Former Assemblyman, National Assembly, Republic of Viet Nam; Phat Bui, Mayor Pro Tem, City of Garden Grove; Ngan Huu Dao, Former Vice Superintendent of Schools, Vinh Long Province, Republic of Viet Nam; Former Can Su Y Te (Physician Assistant equivalent); Chinh Trung Huynh, M.D., Family Practice Physician (Westminster); President, Republic of Viet Nam Veteran Cemetery Overseas Committee; Former Military Physician, Republic of Viet Nam; Frank Phuoc Nguyen, Ph.D., Former Director, Asian Pacific Program, Department of Children’s & Family Services, County of Los Angeles; Tho Loc Nguyen, Former Teacher (Philosophy), Republic of Viet Nam; Tri Ta, Mayor, City of Westminster ( bận công tác không đến được); Son Kim Vo, Ph.D., Retired Faculty, Cal State Fullerton, Departments of Social Services.Sau đây là tóm kết những ý kiến đã cùng nhau trao đổi.1/ Trị bịnh mà không phòng bịnh trầm cảm cho người Mỹ gốc Việt già cũng như trẻ. Người Việt thế hệ thứ nhứt và một rưởi đa số là những nạn nhân của CSVN, bi tù đày biệt xứ, đói khổ, lao động khổ sai, bi tẫy não, oán hận ẩn ức, mà không có nơi nào để giải toả. 42 năm người Việt đến Mỹ, đồng lao cộng khổ phát triễn Little Saigon. Người Mỹ gốc Việt đóng thuế, góp nhân tài vật lực cho chánh quyền rất nhiều mà chánh quyền không giúp cho người Mỹ gốc Việt có một ngôi nhà Việt Nam, VN House, như ơ Pháp, Canada để qui vị cao niên có nơi tụ họp, hàn huyên tâm sự để giải toả nỗi lòng ẩn ức, để bớt bị trầm cảm. Thế hệ 1 và 1 rưởi tuy là thành phân ưu tú của VNCH nhưng qua Mỹ phải đi lao động phổ thông liền để nuôi gia đình, cho con ăn học, không có thì giờ nghỉ ngơi, du lich. Nay tuổi cao sức yếu, không có nơi để gặp gỡ đồng hương, đồng đội, đồng nghiệp nói chuyện vui buồn; tâm tư, tâm sư cứ dồn nén, nên dễ bị trầm cảm.2/ Theo văn hoá VN, người Việt sống thì cái nhà chết thì cái mồ. Vốn là nhưng quân nhân, công chức VNCH, đa số có nguyên vong sống chiến đấu bên nhau chết được nằm gần bên nhau trong một nghĩa trang dưới quốc kỳ nên vàng ba sọc đỏ tượng trưng hồn thiêng sông núi VN. Uỷ Ban Vận Đông Xây dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH Hải ngoại do Bác sĩ Trung Chỉnh và nhiều nhân sĩ cố gắng vận đông thực hiện, chạy vắt giò lên cổ gần 6 năm trời mới mua được miếng đất do người Mỹ gốc Việt khắp nước Mỹ và Úc châu giúp. Chưa thấy cơ quan nào của chánh quyền và tổ chức Mỹ giúp.3/ Cả mấy chục năm qua hai ban đại diện của cộng đông người Mỹ gốc Việt hoạt đông, sinh hoạt với đồng hương, chưa thấy chánh quyền Mỹ giúp một cents nào. Có người đổ tội vì tập thể người Việt có hai ban đại diện, nên không thể giúp được. Vậy chớ khi hai ban dại diện công dông mời qui vị dân cử gốc Cộng Hoà, Dân Chủ, dia phương cung như trung ương đến tham dư lệ lộc tiệc tùng, quí vị ấy đâu có viện lẻ vì có 2 ban đai diện để không dến. Nhứt là khi tranh cử kiếm phiếu quí vị ấy đâu phân biệt ban dại diện nào.3/ Hiện nay mối lo lớn nhứt, làm người Mỹ gốc Việt lợi tức thấp ăn không ngon ngủ không yên, nỗi sợ bị thiếu tiền trả tiền mướn nhà cứ lên cao, nếu bị đuổi ra đường, thành homeless, vô gia cư, nỗi sợ ấy là nỗi sợ không rời của khong ít người Mỹ gốc Việt nghèo. Phó Thi trương Phát Bùi nói hồ sơ xin housing của TP Garden Grove, có cả 10.000 đang chờ đợi, cả 5 hay 10 năm chưa chắc tới phiên minh.4/ Sau cùng hầu hết những người Việt có mặt tham dự tỏ ra tin tưỏng quí vi tiến sĩ, giáo sư, và qui vị đầu nganh của hệ thông binh viện UCI và CHOC là lương y như từ mẫu. Hy vọng qui vị này sẽ đưa những ý kiến của người Mỹ gốc Việt vào sưu khảo và trình lên ngành y tế xã hội để cấp ngân khoản giúp cho người Mỹ gốc Việt vùng Little Saigon.Số người Việt tham dự cũng góp cho ngành ý cô gắng tạo thông cảm với người Mỹ gốc Việt qua các cuộc gặp gỡ thân mật như thế này, đến với người Việt qua báo chí, truyền hình với ngôn bình dân dễ hiểu.