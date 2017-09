Ấn: Toà Tối Cao Xét Đề Nghị Đuổi 40,000 Người Rohingya

NEW DEHLI - Dự định tống xuất 40,000 người tị nạn Rohingya của chính quyền Norenda Modi đuợc toà tối cao Ấn Độ xem xét theo đơn kiện của 7,000 người Rohingya sinh sống tại Jammu do luật sư Colin Gonsalves đại diện.Chính quyền nói: có liên lạc giữa khủng bố và người Rohingya theo đạo Hồi, là đe dọa an ninh quốc gia.Viên chức khẳng định tại toà : người Rohingya là di dân bất hợp pháp.Gần 400,000 người Rohingya trốn chạy bạo động tại Myanmar đã vượt biên sang Bangladesh – khoảng 40,000 người Rohinhya tạm trú tại Ấn Độ, gồm 16,000 người đã khai báo với cơ quan tị nạn LHQ.Viên chức New Dehli báo cáo toà cơ nguy bùng nổ bạo động giữa người Rohingya Hồi Giáo bị cực đoan hoá và tín đồ Phật giáo, như từng thấy tại tỉnh bang Rakhine của Myanmar.Luật sư Gonsalves đặt vấn đề : nhiều người Rohingya sinh sống tại Ấn Độ từ 5 năm, không ai bị đưa ra toà về tội hình hay vì tham gia khủng bố.Toà đã quyết định dời cuộc điều trần đến ngày 3-10. New Dehli cả quyết không bị ràng buộc bởi công ước nhân quyền LHQ vì không ký kết tham gia - giới tranh đấu không đồng ý.Họ nói : không cưỡng bách hồi hương di dân trở về nơi họ bị kỳ thị, áp bức là trái nguyên tắc của luật quốc tế. Trong tháng qua, 1 công văn từ Bộ nội vụ gởi các tỉnh bang nhắc nhở : người Hồi Giáo Rohingya là đối tượng tuyển mộ của khủng bố ISIS. 1 cuộc điều tra của cơ sở truyên thông NDTV xác nhận : chính quyền New Dehli thiếu bằng chứng để kết luận như thế.Luật sư Prashant Bushan, đại diện 2 di dân Rohingya, nói : thật đáng tiếc chính quyền Modi đã lập lại 5, 6 lần lý do không nhận di dân Rohingya chỉ vì họ là tín đồ Hồi Giáo, là kỳ thị tôn giáo.Tuần qua, cao ủy nhân quyền LHQ Ra’ad al-Hussein đã khuyến cáo Dehli không trục xuất tập thể di dân hay đuổi người tị nạn trở về nơi họ bị đàn áp.Cao ủy al-Hussein từng nói : đàn áp ngưòi thiểu số Rohingya tại Myanmar là đúng với định nghĩa thanh lọc chủng tộc của sách giáo khoa.