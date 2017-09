Iraq: Tòa Ngăn Vùng Kurd Trưng Cầu Dân Ý Về Độc Lập

BAGHDAH - Toà tối cao Iraq can thiệp khi dự định trưng cầu dân ý về quy chế độc lập của vùng tự trị Kurd bị phản đối từ nhiều hướng - toà này đã ra lệnh ngưng các chuẩn bị để người Kurd đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 25-9.Phát ngôn viên cho biết toà đã nhận đuợc 5, 6 đơn khiếu nại trong khi nguồn tin QH xác nhận ít nhất 8 dân biểu yêu cầu toà tối cao can thiệp vì nhu cầu bảo vệ hiến pháp.Văn phòng của Thủ Tướng Haider al-Abadi xác nhận chính quyền Baghdad đã làm thủ tục khiếu nại với toà tối cao.Chưa thấy phản ứng từ lãnh tụ Massud Barzani của vùng tự trị Kurd cũng như từ các đồng minh Âu-Mỹ.Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon định đến thủ phủ Arbil của vùng Kurd để thuyết phục ông Barzani – ông Fallon tuyên bố tại Baghdad “Chúng tôi theo đuổi sự thống nhất chủ quyền lãnh thổ của Iraq - chúng tôi không ủng hộ trưng cầu dân ý về quốc gia Kurd”.Riêng Israel hậu thuẫn ý nguyện độc lập của cộng đồng Kurd Iraq. Theo lãnh tụ Barzani, cuộc trưng cầu dân ý dự kiến không đưa tới độc lập tức thì với vùng Kurd tự trị, nhưng là khởi động thương luợng với Baghdad. Đã từ lâu, các cộng đồng Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria tìm kiếm 1 nhà nước riêng.Giới phân tích tin rằng chủ tâm của lãnh tụ Barzani là tranh đấu với chính quyền liên bang tại Baghdad để mở rộng lãnh thổ và tăng xuất cảng dầu.Trên thực tế, chính quyền vùng của người Kurd Iraq (KRG) đã mở rộng vùng kiểm soát với những phần đất mà lực luợng dân quân YPG đã giành lại từ tay ISIS trong thời gian gần đây.Quan ngại của Ankara là trưng cầu dân ý tại Iraq sẽ khuyến khích người thiểu số Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ nổi dậy mạnh mẽ hơn.Trong khi đó, Tehran báo động : vùng Kurd Iraq trở thành độc lập là kết liễu các thỏa thuận về an ninh và biên giới với KRG.