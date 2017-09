Nguyễn Văn Oai Bị Xử Án Tù 5 Năm

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai bị kết án tù 5 năm... theo các bản tin RFA, VOA và BBC.Bản tin RFA ghi rằng Cựu tù chính trị Nguyễn Văn Oai vào ngày 18 tháng 9 lại bị tòa án Việt Nam tuyên phạt 5 năm tù giam với cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ’ và ‘vi phạm lệnh cưỡng chế’.Phiên xử diễn ra tại Nghệ An vào buổi sáng trong ngày. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho cựu tù chính trị Nguyễn Văn Oai, vào chiều ngày 18 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết về phiên xử như sau:“Tại tòa tôi trình bày quan điểm anh Oai không có tội, nhưng tòa vẫn tuyên tổng hợp hai tội là 5 năm tù và còn nợ 4 năm quản chế của lần trước. Trước tòa anh Oai trình bày diễn biến mọi sự thực và cho rằng bản thân không phạm tội gì.Tòa không nghe và họ tuyên phạt đến kịch khung theo Viện Kiểm Sát truy tố. Anh Oai nói sẽ kháng cáo và phiên tòa hôm nay không có thân nhân nào được vào dự cả.”Một người đến tham dự phiên tòa cũng tường thuật lại với Đài Á Châu Tự Do về việc người này đến tham dự:“Từ 7 giờ sáng chúng tôi tập trung tại Nhà thờ Yên Đại để đi đến tòa. Khi đến tại cổng tòa, công an không cho vào, xô xát và quay phim. Họ mở loa lớn, đàn áp và xô đẩy dân.Họ không cho chúng tôi vào mà thậm chí mẹ của Oai cũng không được cho vào mà còn bị dẫm đến chảy máu đầu ngón chân. Tóm lại không ai được vào cả.Chúng tôi chờ đến 11 giờ kết thúc phiên xử và thấy luật sư Hà Huy Sơn ra và chúng tôi thấy xe tù nghi là chở Oai đi. Luật sư Sơn cho biết trong tòa họ cũng không cho nói gì.”Cựu tù chính trị Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, bị bắt lại vào ngày 19 tháng giêng năm nay khi đang trên đường tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Trường hợp bắt giữ cựu tù chính trị Nguyễn Văn Oai nằm trong số ít nhất 15 nhà bất đồng chính kiến bị bắt kể từ tháng giêng năm nay trong chiến dịch được nói là mạnh tạy của nhà cầm quyền Hà Nội sau đại hội đảng vào đầu năm ngoái.Vào năm 2013, ông Nguyễn Văn Oai bị kết án 4 năm tù trong cùng vụ với hơn chục nhà hoạt động khác với cáo buộc ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. Đây là một cáo buộc thường được sử dụng để đàn áp, bỏ tù những tiếng nói chỉ trích chính quyền. Ông mãn án tù lần đó vào năm 2015.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng một tòa án cấp thị xã ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hôm 18/9 kết án cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai 5 năm tù vì tội "chống người thi hành công vụ" và "không chấp hành bản án".Ông Oai, nhà hoạt động 36 tuổi quê ở Nghệ An, từng phải chịu án tù và quản chế hồi 2013 trong vụ một nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành bị kết tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".Đầu tháng 8/2015, sau khi thi hành xong một phần bản án đó, ông Oai ra tù và bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong 4 năm do vẫn thuộc diện bị quản chế.Sau khi phiên xử ở Nghệ An hôm 18/9 tuyên xử anh Oai 5 năm tù, bà Trần Thị Liễu, mẹ nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai, phản ứng về bản án với VOA:“Bà thấy là bất công lắm. Con tôi có tội gì mô. Con tôi hắn phục vụ cho dân, làm lợi cho dân. Chính quyền hắn tức, hắn phạt thật nặng đứa con của bà để khỏi quấy hắn. Bà thấy bất công hết sức. Oan uổng cho con”.Bà Liễu cho hay tuy nhà chức trách nói phiên tòa xử ông Oai là “công khai” như họ đã ngăn cản những người thân ruột thịt của ông tham dự, gồm mẹ và vợ ông.Mẹ của nhà hoạt động nói chính quyền huy động đông đảo công an ngăn chặn người nhà và những người ủng hộ ông Oai tràn vào tòa án, dẫn đến xô xát và bà bị thương nhẹ.Bản tin BBC ghi nhận hôm 18/9, lời bà Hồ Thị Châu, vợ của Nguyễn Văn Oai, nói với BBC:"Tuy phiên xử được thông báo là công khai nhưng cả bố mẹ chồng và tôi đều không được tham dự.""Tôi cho là bản án đã định sẵn, mọi lời biện hộ của luật sư tại tòa đều vô nghĩa.""Tôi không biết đảng Việt Tân mà người ta nói chồng tôi tham gia là thế nào nhưng nếu căn cứ vào những điều chồng tôi đã làm đều là việc tốt thì tôi nghĩ đảng ấy cũng tốt."Cùng ngày, trả lời BBC, Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Oai, nói: "Quan điểm của tôi là ông Oai vô tội, và đây là án oai sai."