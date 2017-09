Giáo Xứ Saint Barbara Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ở Fatima

Trong Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ở Fatima.Sata Ana (Bình Sa)- - Hưởng ứng chỉ thị của Tòa Thánh về lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Bồ Đào Nha (1917-2017). Giáo xứ Saint Barbara do linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ, các linh mục Phó xứ: Joseph Nguyễn Thái, Anthony Vũ Tận Hiến và một linh mục Mễ Tây Cơ đã cùng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tổ chức buổi cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, học hỏi về Đức Mẹ Fatima vào ngày thứ Tư, 13 tháng 9, 2017 vừa qua, trong dịp nầy qúy Linh Mục cũng cho biết, vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017 sắp tới.sẽ có buổi cầu nguyện lần cuối trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.Bồ Đào Nha với ba trẻ chăn cừu Lucia, Giaxinta và Phanxico và đã ban bố ba mệnh lệnh để cứu thế giới khỏi thảm họa chiến tranh.Liên tục trong năm 2017, cứ vào tối ngày 13 mỗi tháng, giáo dân giáo xứ Saint Barbara tập trung trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức phía ngoài nhà thờ để cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi và nghe linh mục, Thầy Phó Tế hay các nữ tu thay phiên nhau nói về lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, về ba mệnh lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống - Lần Chuỗi Mân Côi - Tôn Sùng Trái Tim Mẹ.Vào lúc 7 giờ tối thứ Tư 13 tháng 9 vừa qua, được sự đồng ý của cha xứ, linh mục Vũ Tận Hiến đã mời linh mục Phêrô Nguyễn Huy Bảo thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, hiện đang du học Roma về Giáo Luật đến thuyết giảng về Đức Mẹ Fatima. Giáo dân thuộc ba sắc dân Mỹ, Mễ, Việt ngồi chật kín nhà thờ.Đoàn Vũ Mễ Tây Cơ với các vũ công lớn nhỏ, trang phục nhiều màu sắc đã tiến lên trước cung thánh biểu diễn màn vũ ngoạn mục dâng kính Đức Mẹ. Chỉ với hai tay trống, vũ đoàn Mễ Tây Cơ làm mọi người say mê với lối diễn xuất và âm thanh thật rộn ràng, vui tươi. Màn vũ kết thúc, tượng Đức Mẹ Fatima được rước lên cung thánh, đặt trước bàn thờ để giáo dân cầu nguyện và chiêm ngắm. Sau đó, Linh mục Phó xứ người Mễ Tây Cơ nói mấy lời mở đầu về ý nghĩa buổi cầu nguyện, và xin mọi người cùng linh mục sốt sắng lần chuỗi Mân Côi bằng ba thứ tiếng Anh, Việt, Mễ.Sau khi lần chuỗi Mân Côi xong, giáo dân Việt ngồi lại nhà thờ nghe linh mục Nguyễn Huy Bảo thuyết giảng, giáo dân Mỹ, Mễ xuống hội trường cũng để nghe một linh mục khác thuyết giảng về Đức Mẹ.Tại thánh đường, linh mục Nguyễn Huy Bảo nói về hai vai trò của Đức Mẹ, một là Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hai là Mẹ là tôi tớ Thiên Chúa.Tóm lượt sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: Ba em nhỏ Lucia, Giaxinta và Phanxico là ba chị em họ. Lucia là em lớn tuổi hơn hai em kia, cùng thuộc gia đình nghèo nhưng rất đạo đức. Hàng ngày được cha mẹ cho đi chăn đàn súc vật gồm chiên và cừu trên đồng cỏ gần vùng đồi núi quanh làng. Những lúc rảnh rỗi, ba em ngồi xúm lại đọc kinh, cầu nguyện. Trưa ngày 13 tháng 5, 1917, (năm thế chiến thứ nhất đang xảy ra rất khốc liệt) trong lúc các em đang cầu nguyện thì một ánh sáng chói lòa trên ngọn đồi Cova da Iria. Các em hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần hiện ra. Người thiếu nữ xin các em cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại, và cũng cho các em biết chiến tranh tương tàn sắp kết thúc. Nhưng nếu thế giới không ăn năn gây thêm hận thù thì thế giới sẽ chuốc thêm cuộc chiến tranh còn khủng khiếp hơn hiện tại. Sau đó, thiếu nữ dặn các em, vào ngày 13 của các tháng thiếu nữ sẽ gặp lại các em.Vào ngày 13 tháng 8, chính quyền cho rằng ba em đồn chuyện nhảm nhí nên cấm các em không được đến nơi hẹn. Một tuần sau, vào ngày 19-8 các em lại được gặp thiếu nữ. Ngày 13 tháng 9- 1917, người thiếu nữ xin các em lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho chiến tranh sớm kết thúc. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, thiếu nữ lại hiện ra với ba em và lần này cho các em biết bà là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Mẹ muốn người ta xây một ngôi nhà thờ tại đây dâng kính Đức Mẹ và xin mọi người đừng xúc phạm đến Chúa nũa, vì đã xúc phạm Chúa quá nhiều, hãy lo ăn năn cải thiện cuộc sống.Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ cho một hiện tượng lạ xuất hiện chưa từng xẩy ra, làm hàng chục ngàn người có mặt hoảng sợ, tưởng tận thế đã đến. Hiện tượng đó là mặt trời như rời khỏi bầu trời, sa xuống thấp và nhảy múa hết sức kỳ diệu. Mọi người đều sấp mình xuống đất cầu nguyện, xin ơn tha thứ và tin vào quyền phép của Thiên Chúa qua tay Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng báo cho hai em Giaxinta và Phanxico biết trước ngày các em được về trời, còn Lucia phải ở lại để làm chứng sự kiện này và Đức Mẹ đã trao cho Lucia ba lời hứa và truyền cho chị, hai lời hứa là thế chiến sẽ chấm dứt, nước Nga sẽ trở lại và đã được ứng nghiệm.Còn bí mật thứ ba phải do Đức Thánh Cha tiết lộ nhưng không tiết lộ trước năm 1960. Bí mật được tuyệt đối giữ kín. Đến tháng 5 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II trong khi công bố bản văn về thị kiến liên quan đến một “Giám Mục y phục trắng” đang cố gắng tiến về Thánh Giá, vượt qua xác của các vị tử đạo trong Hội Thánh thì bản thân vị Giám Mục này đổ gục bởi một viên đạn nhắm vào Ngài.Đó chính là vị Giáo Hoàng Gioan Phaolo II bị Ali Agca một tay thiện xạ bắn ngài đến bốn phát súng 9mm mà hai trong bốn viên đạn trúng thẳng vào người Đức Thánh Cha. Có một viên tiến thẳng vào ổ bụng , nằm sát cạnh động mạch chủ, có thể gây tử vong. Nhưng Đức Mẹ đã cứu Ngài, và ngày 13.5.1982 tròn một năm sau ngày bị ám sát hụt, Đức Thánh Cha đã hành hương Fatima và đặt lên triều thiên Đức Mẹ viên đạn lấy ra từ thân thể ngài như một lời khẳng định với thế giới rằng “Đức Mẹ Fatima đã che chở Ngài”.Sau nhiều năm điều tra, Giáo Hội Công Giáo đã công nhận sự kiện Fatima là có thật và đã truyền cho toàn thế Giáo Hội hãy Cải Thiện Đời Sống, Tôn Sùng Trái Tim Mẹ, và Siêng Năng Lần Chuỗi Mân Côi để thế giới được hòa bình. Mỗi năm, vào ngày 13 tháng 10, hàng chục ngàn người khắp nơi đổ về Fatima , và theo dự trù, ngày 13 tháng 10 năm nay, đánh dấu 100 năm sự kiện Fatima, sẽ có hàng triệu người trên thế giới đến nơi Đức Mẹ hiện ra để cùng chiêm niệm và cầu nguyện với Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới.