Nguyễn Mạnh Chí Gây Quỹ Tranh Cử Nghị Viên HĐTP

Trong tiệc gây quỹ.Garden Grove (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017, tại nhà hàng Trưng Vương số 12342 Brookhurst St , Garden Grove, CA 92840, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City đã tổ chức bữa tiệc gây qũy để có phương tiện chuẩn bị cho việc ra tranh cử chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster cho nhiệm kỳ sắp tới.Trong dịp nầy Nghị Viên Tyler Diệp đã tuyên bố sẽ không ra tái tranh cử vào chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster trong kỳ bầu cử sắp tới, vì ông sẽ nộp đơn ứng cử chức Dân Biểu Tiểu Bang. Do đó Hội Đồng Thành Phố Westminster cần có một nghị viên khác thay thế Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, vì vậy ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí là người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử chức Nghị Viên thay ông Diệp Miên Trường.Theo dự đoán, có thể từ nay đến khi Hội Đồng Thành Phố bắt đầu nhận đơn bắt đầu nhận đơn sẽ có nhiều ứng cử viên khác ra tranh chức vụ này, như bà Frances Thế Thủy Nguyễn, hiện tại là Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, cựu Nghị Viên Diana Carey, hay đương kim Nghị Viên Magie L. Rice.. .Tham dự buổi tiệc có một số qúy vị trong Hội Đồng Thành Phố Westminster như: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, riêng Nghị Viên Kimberly Hồ vì bận công việc ở xa không đến được nhưng có thân sinh là cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân đến tham dự buổi tiệc. Ngoài ra, còn có một người luôn luôn ủng hộ Nguyễn Mạnh Chí đó là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và phu nhân.Ngoài các vị trên, còn một số các mạnh thường quân, qúy vi thân hào nhân sĩ, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.. . Mở đầu buổi tiệc, Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu ông đã ca ngợi những việc làm của anh Nguyễn Mạnh Chí trong thời gian qua ông nói: “ Là một người trẻ, có tấm lòng vì cộng đồng và có khả năng lãnh đạo, ông ủng hộ và xin cộng đồng ủng hộ Charlie Nguyễn Mạnh Chí vào chức Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster trong kỳ bầu cử tới.”Tiêp theo, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp trong lời phát biểu ông nói, “Chúng tôi và anh Tạ Đức Trí có mặt trong buổi tiệc gây quỹ hôm này cũng là buổi gây quỹ đầu tiên của anh Charlie, vì hai anh em chúng tôi hiểu được là việc thành bại của ứng cử viên này là chuyện chung của cộng đồng chứ không phải của riêng một cá nhân.”Như qiúy đồng hương đã biết, trong một thành phố muốn đạt được chuyện gì đó lớn hay nhỏ đều cần phải có số phiếu tối đa là 3/5 và chúng tôi cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn khi mà mình làm việc không có những đồng minh, không có những người anh em thân cận, không có những người bạn biết nhường nhịn lẫn nhau, cho nên chúng tôi hiểu được là khi vô chính trường rất cần những người đồng minh với mình, và sau chín tháng có cơ hội làm việc với anh Nguyễn Mạnh Chí trong Hội Đồng Sở Vệ Sinh Midway City, chúng tôi hiểu được cái cách anh làm việc, anh em hiểu và nhường nhịn lẫn nhau là một chuyện rất quan trọng trong việc thúc đẩy những dự án chung có lợi cho cộng đồng, có lợi cho thành phố mà mình có cơ may đại diện, và vì lý do đó đến giờ phút này, sau hai tháng anh Nguyễn Mạnh Chí tuyên bố ra tranh cử thì chúng tôi cũng sắp sửa rời khỏi chức vụ này cũng không có một ứng cử viên nào có sự năng nổ và cố gắng để chuẩn bị cho mình trong cuộc tranh cử vào tháng 11 năm tới.Trong lời tâm tình Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã nói: “Chúng tôi rất cần một ứng cử viên không những có lòng với cộng đồng và còn phải chịu khó để mang lại chiến thắng đem về cho chúng ta. Chúng ta không thể nào ủng hộ những người chỉ ỷ lại vào cái sức của người khác. Quý vị thấy, trong ngày hôm nay, khó khăn đến bao nhiêu, và biết rằng trong dịp cuối tuần cộng đồng rất bận rộn nhưng anh, chị, những người tin tưởng vào thiện chí của anh Nguyễn Mạnh Chí đã cố gắng giúp tổ chức bữa tiệc này, cũng như qúy vị tin tưởng vào ứng cử viên này nên đã dành ra vài tiếng đồng hồ trong ngày Chủ nhật để chúng ta tới ủng hộ anh Nguyễn Mạnh Chí.”Những vị nầy tiếp: “Nhân đây, chúng tôi cũng có lời nhắn nhủ đến anh Nguyễn Mạnh Chí và xin chúc anh, trong tương lai nếu cần chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ tận tình, chúng tôi sẽ ủng hộ anh vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster, và chúng tôi thấy anh Chí rất may mắn có LS Nguyễn Quốc Lân và chị Hằng chưa bao giờ hết mình với ai trong việc tranh cử như với anh Nguyễn Mạnh Chí.”Tiếp theo lời phát biểu của LS. Nguyễn Quốc Lân, ông nói: ông ủng hộ không những Nguyễn Mạnh Chí mà còn xin đồng hương ủng hộ anh Tyler Diệp Miên Trường tranh cử vào Dân Biểu Quốc Hội Tiểu Bang, một chức vụ rất quan trọng và cộng đồng chúng ta cần có những vị dân cử liên kết thành một khối từ địa phương đến tiểu bang, liên bang.LS Lân cũng cho mọi người biết, ông ủng hộ anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí “vì cả hai quen biết nhau khi còn học Trung Học. Sau khi ra trường, cả hai đã cùng liên kết làm nhiều việc cho cộng đồng trong La Vat. Anh Chí đã làm việc trong phong trào Giới Trẻ Công Giáo nhưng cũng quay lại làm việc cho cộng đồng với tấm lòng hy sinh, với ý muốn phục vụ không chỉ trong môi trường của mình mà phục vụ cộng đồng nên tôi luôn hỗ trợ anh trong mục tiêu đó. Anh Nguyễn Mạnh Chí trong nhiều năm là người liên kết nhiều thành phần trong cộng đồng, đảng phái, tôn giáo để làm thành công trong nhiều công tác lớn. Anh Chí là người hiếm có trong cộng đồng chúng ta.”Sau đó anh Nguyễn Mạnh Chí lên cảm ơn Thị Trưởng Trí Tạ, anh Tyler Diệp, LS Nguyễn Quốc Lân, anh David Võ là những người đã khuyến khích và ủng hộ hết mình cho anh ra tranh cử cũng như hỗ trợ anh trong tiệc gây quỹ. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, các cơ quan truyền thông và thân hữu đã hiện diện trong bữa tiệc này, và anh mong tất cả mọi người sẽ vẫn tích cực ủng hộ anh trong tiến trình tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Westminster.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởg thức các món ăn, cùng xem chương trình văn nghệ.Trong lúc nầy Ứng cử viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí xin quý đồng hương có lòng ủng hộ anh chi phiếu xin đề: “Friends of Charlie Nguyen” và gửi về địa chỉ: 14971 Chestnut St #A, Westminster, CA 92683. Điện thoại (714) 983-2622.