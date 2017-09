11% Dân Số Thế Giới Đói Vì Nội Chiến, Bão...

WASHINGTON – Nạn đói toàn cầu đang tăng lên, ảnh hưởng 11% dân số thế giới, một phần vì biến đổi khí hậu, theo bản phúc trình thường niên từ Liên Hiệp Quốc.Một bản phúc trình thường niên State of Food Security (Tình Hình An Ninh Lương Thực) soạn chung lần đầu với giúp đỡ từ tổ chức World Health Organization và UNICEF cho thấy sau khi giảm bớt trong hơn 1 thập niên, số người ảnh hưởng vì đói đang tăng tới mức 815 triệu người năm ngoái.Như thế là tăng 38 triệu người đói so với năm trước, phần lớn vì chiến tranh và các chấn động vì biến đổi khí hậu.Trường hợp Yemen, đất nước gặp nội chiến từ sau phong trào Ả Rập Mùa Xuân, hơn 14.1 triệu người gặp hiểm họa đói vì các trận lụt, mưa lũ, bão nhiệt đới trong năm ngoái.Trường hợp Afghanistan, gặp nội chiến từ 2001, có tới 8.5 triệu người ảnh hưởng đói vì hạn hán và lụt.Bản phúc trình nói có thấy liên hệ giữa chiến tranh và chấn động liên hệ biến đổi khí hậu, vì nhu cầu căng thẳng mang tới vì khí hậu khắc nghiệt. Một số quốc gia có mức cao nhất về trẻ em suy dinh dưỡng tại các nước có chiến tranh. Hơn 7 triệu người thiếu ăn tại Syria năm ngoái.Bản phúc trình nói cũng có hiện tượng chuyển động thị trường, khi giá dầu giảm làm thiệt hại nhiều quốc gia quá dựa vào dầu. Giá dầu thô sụt giảm làm hại các nước như Nga, Nigeria và Libya. Bây giờ giá dầu vẫn còn bằng ½ giá hồi ba năm trước.Lĩnh vực năng lượng cũng biến đổi: chính phủ Anh và Pháp nói rằng họ sẽ ra kế hoạch cấm đưa ra thị trường các xe mới chạy xăng hay chạy dầu diesel kể từ năm 2040.