TT Mã Lai Mong Cộng Tác Chặt Chẽ Hơn Với Mỹ Về An Ninh

WASHINGTON - Phát biểu tại Centre for Strategic and International Studies (Washington D.C.) 1 ngày sau khi gặp TT Trump tại Bạch Ốc, Thủ Tướng Najib Razak trông đợi cộng tác chặt chẽ hơn về tình báo và thi hành công lực với chính phủ Hoa Kỳ.Trọng tâm cuả nhà lãnh đạo hành pháp Malaysia là chia sẻ các quan ngại về an ninh, và hợp tác, gồm mối đe dọa từ “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” tại Syria và Iraq. Ông mô tả các tập trận định kỳ của 2 quân đội là tăng trưởng về tin cậy và khả năng – ông khẳng định với cử tọa gồm các giới ngoại giao, học giả, các nhà hoạch định chính sách và viên chức: Kuala Lumpur khuyến khích các trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm, cũng như về chủ thuyết, về quy ước, và phát triển khả năng mạng.Ông Razak thừa nhận ISIS có sức thu hút 1 số dân Malaysia sang Trung Đông tham chiến vì 1 chính nghĩa “giả hình”, đốt sổ thông hành và không hẹn ngày về - họ là kẻ thù của mọi người.Theo lời Thủ Tướng Razak, chính là jihadist báng bổ đạo, là điều không thể dung thứ – ông cũng lên tiếng cam kết cùng cộng đồng quốc tế cô lập Bắc Hàn.Ngoài ra, ông tỏ ý quan ngại về hoàn cảnh của người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi bị kỳ thị tại Myanmar.Tin mới nhận sáng Thứ Sáu cho hay: Bangladesh định cho quân đội chuyển hàng cứu trợ cho dân Rohingya.Cứu trợ quốc tế đã đuợc đưa tới biên giới Myanmar, tình nguyện viên địa phương làm việc phân phối – nhưng để bảo đảm nhu yếu phẩm tới tay dân tị nạn đang lúc quẫn bách,Thủ Tướng Hasina ra lệnh cho quân đội phân phối. Mặt khác, tổ chức y tế thế giới (WHO) và UNICEF phối hợp tổ chức chích ngừa cho trẻ em.