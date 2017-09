Nga, Iran, Thổ: Kiểm Soát Các Vùng Giảm Xung Đột Ở Syria

ASTANA - Thông Cáo Chung kết thúc 2 ngày họp hoà hội Syria tại thủ đô Kazakhstan là thỏa thuận giao việc kiểm soát các vùng giảm xung đột cho 3 thế lực bên ngoài, là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ như là 1 phần trong kế hoạch bình định do Nga dẫn đầu.Quân cảnh Nga đã giám sát 3 vùng giảm căng thẳng tại Syria từ 1 thời gian.Trong vòng đàm phán thứ 6 này, 3 thế lực ảnh hưởng đồng ý đảm trách việc tuần tiễu vùng giảm căng thẳng do quân nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Idlib, và 1 phần các tỉnh Latakia, Hama, Aleppo.Nga dẫn đầu nỗ lực giảm xung đột tại Syria từ đầu năm sau khoảng 2 năm can thiệp quân sự, hậu thuẫn chế độ Assad. Iran ủng hộ chính quyền Damascus trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của quân nổi dậy.Thông Cáo Chung cho biết: các lực luợng kiểm soát sẽ đuợc phối trí theo bản đồ đã đuợc đồng ý hồi đầu tháng tại Ankara.Hoà hội Syria sẽ họp phiên kế tiếp vào khoảng cuối Tháng 10.