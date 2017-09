Công Nhân Quá 35 Tuổi Là Mất Việc

HANOI -- Bi thảm: trên 35 tuổi, hàng triệu nữ công nhân bị sa thải vì doanh nghiệp "vắt chanh bỏ vỏ"...Báo An Ninh Thủ Đô kể rằng vào năm 2016, có tới trên 960.000 nữ công nhân trên 35 tuổi ở các khu công nghiệp bị mất việc, thất nghiệp, thậm chí có doanh nghiệp 1 năm thay đến 40% lao động vì chỉ tuyển người trẻ vào làm vài năm rồi "vắt chanh bỏ vỏ".Bản tin nói rằng vào ngày 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Một trong những vấn đề nhức nhối nhất được nhiều ý kiến đề cập đến là tình trạng “vắt chanh bỏ vỏ” với các nữ công nhân ở các khu công nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, qua khảo sát, đời sống của nữ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp đa số rất khó khăn.Đặc biệt, có thông tin còn cho biết đa số nữ công nhân ở các khu công nghiệp cứ trên 35 tuổi là bị doanh nghiệp sa thải, không được hoặc không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Theo bà Nga, không chỉ ở độ tuổi này họ đang là trụ cột gia đình, đang phải nuôi dạy con cái mà việc chuyển đổi công việc với phụ nữ độ tuổi này sẽ rất khó khăn. Tới đây, các cơ quan của Quốc hội sẽ có những đợt kiểm tra, khảo sát cụ thể về vấn đề này.Báo An Ninh Thủ Đô ghi lời Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, bà cũng rất “bức xúc” trước tình trạng sa thải hàng loạt công nhân nữ từ 35 tuổi trở lên rất phổ biến ở các khu công nghiệp hiện nay. Theo bà Hải, đó là tình trạng “vắt chanh bỏ vỏ” của các doanh nghiệp, chỉ thích sử dụng lao động nữ trẻ tuổi để tận dụng sức lao động, giá rẻ rồi khi nữ công nhân đã lớn tuổi hơn thì sa thải để tuyển dụng mới các nữ công nhân khác, điều này rất cần lên án, xem xét có giải pháp khắc phục.“Tình trạng này rất phổ biến. Năm 2016 có 1,2 triệu lao động thất nghiệp ở độ tuổi trên 35 thì chiếm hơn 80% là phụ nữ, tương đương khoảng 960.000 phụ nữ mất việc khi đang ở độ tuổi trụ cột gia đình. Tôi đã tiếp xúc với nhiều công nhân nữ tuổi 35 trở lên, nhiều người cho biết sáng họ vẫn đi làm bình thường nhưng chiều nhận được quyết định cho nghỉ việc mà không rõ lý do” – bà Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.Phân tích về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, bà Hải cho biết, có lý do là do Bộ luật lao động của nước ta chưa quy định rõ, cụ thể về tình trạng sử dụng lao động nữ trên 35 tuổi. Thế nên có doanh nghiệp FDI rất lớn về sản xuất xe máy ở miền Bắc nước ta một năm thay đến 40% lao động, cứ tuyển người trẻ vào rồi liên tục sa thải, tuyển mới mà cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp, xử lý được.