Sài Gòn Huyên Náo Lại Có Một Khu Phố Nhật Bản Yên Bình

Tiệm Nhật Bản...Giữa Sài Gòn huyên náo, xô bồ, người sành điệu vẫn có thể tìm cho mình một không gian yên bình, đặc biệt là mang đậm bản sắc Nhật Bản. Tọa lạc trong những con hẻm trên đường Lê Thánh Tôn - Thái Văn Lung, khu phố Nhật được giới ăn chơi gọi là "Japan Town" hay "Little Japan" của Sài Gòn, theo Vnexpress.net.Chỉ trên đoạn đường dài chưa đầy 2 km ở quận 1, từ hẻm 15A, 15B Lê Thánh Tôn đi xuyên sang Thái Văn Lung, cùng một số con phố xung quanh như Ngô Văn Năm, Thi Sách... khách vãng lai sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều quán ăn, quán trà, tiểu siêu thị Nhật với các bảng hiệu song ngữ. Có thể đi từ nhiều hướng để vào khu phố này, cách đi phổ biến nhất là bắt đầu từ hẻm số 8 Lê Thánh Tôn, địa điểm có rất nhiều hàng quán.Gần như là "đồng phục", cả khu phố đều có bảng hiệu làm từ gỗ, vải, đèn lồng với ‘tông’ màu trắng đỏ vàng cùng những chiếc cửa cuốn kiểu đặc trưng của đất nước hoa anh đào.Theo Vnexpress, phần lớn hàng quán ở đây là nhà hàng ẩm thực với đặc trưng là giữ nguyên hương vị gốc của món ăn, một phần do chủ quán là người Nhật, phần khác do đa số khách tìm đến cũng là người Nhật sống ở Sài Gòn. Ở đây, khách có thể tìm thấy hầu hết món ăn - từ bình dân đến sang trọng của đất nước mặt trời mọc - như: mì ramen, bánh takoyaki, sashimi, sushi, mochi, bánh xèo… Hương vị món ăn được đánh giá là đúng "chuẩn Nhật", rất ít bị pha tạp.Ngoài tính chất là dạng phố thương mại, khu phố này còn là nơi sinh sống của khoảng 300 hộ dân Nhật kiều nên nơi đây thể hiện được nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Nhật, nhất là nếp sinh hoạt văn minh, sạch sẽ, không ồn ào.Theo Vnexpress ghi nhận, khu phố Nhật này không chỉ hút khách bởi các cửa hiệu mà còn là địa điểm chụp ảnh yêu thích của các bạn trẻ cùng giới diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ… Do không gian, cảnh trí đẹp chẳng kém một studio ngoài trời nên khu phố đặc biệt này từ lâu đã là một địa điểm quen thuộc của giới nhiếp ảnh, thiết kế mỹ thuật đến thực hiện các bộ ảnh thời trang hay ảnh cho các tạp chí chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật.