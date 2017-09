Hàng Loạt Nhà Bạc Tỷ Bỏ Hoang Ở Cửa Ngõ Phía Đông Sài Gòn

Hàng loạt nhà thuộc dự án nhà cao cấp Hà Đô (Quận 2 Sài Gòn), giá đến 6-7 tỷ đồng, xây xong phần thô rồi bỏ hoang.Nhiều năm qua, có những căn nhà cao cấp có giá khoảng 6-7 tỷ đồng/căn vẫn nằm phơi gió sương ở cửa ngõ phía Đông của Sài Gòn. Đó là những dãy nhà hoang vắng với tường bám rêu xanh, cỏ mọc um tùm không khác một "thành phố ma", theo Dân Trí.Có dịp vào khu nhà cao cấp, biệt thự do Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô triển khai tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 Sài Gòn, nhiều người không khỏi cảm thấy chua xót khi hiển hiện mình trước mắt là hàng chục căn nhà cao cấp đang xuống cấp trầm trọng.Theo Dân Trí, dự án này được xây dựng trên tổng diện tích 3.77 hecta với 115 căn nhà cao cấp xây liền kề hay biệt thự song lập, đơn lập được thi công đồng loạt. Mỗi căn có diện tích từ 153 m2 đến 228 m2, phần lớn kiểu 1 tầng trệt, 1 tầng lầu và 1 áp mái, có giá bán khoảng 6-7 tỷ đồng/căn.Trong quá trình triển khai, dự án nhà cao cấp này đã được quảng cáo rầm rộ, như: sở hữu vị trí đắc địa gần trung tâm Quận 1, kết nối hạ tầng tốt, đầy đủ tiện nghi, cảnh quan đẹp, hệ sinh thái trong lành, mát mẻ... Do đó, dù là đầu tư hay sinh sống, khách hàng được hứa hẹn là sẽ tận hưởng được những lợi thế nhất định mà khu nhà cao cấp này mang lại.Thế nhưng, theo Dân Trí ghi nhận, sau nhiều năm hoàn thành và bàn giao phần thô, hiện nay thì dự án ngày càng hoang hóa, xuống cấp và... lưa thưa bóng người. Nhiều căn như nhà bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc um tùm cao khuất cả tầm nhìn. Một số căn có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, xi măng rơi vở, sắt thép hoen gỉ, rong rêu phủ kín lối đi…Có một số căn đã hoàn thiện phần ngoại thất nhưng cũng không có người ở.Sự điêu tàn, vắng vẻ làm cho các dãy nhà cao cấp, biệt thự thuộc dự án nghìn tỷ đồng này thầm lặng biến thành khu phố... ma. Dù có một số biệt thự hoàn thiện nhưng thọt thỏm trong sự hoang tàn, vắng vẻ thì cũng không làm cho khu vực bớt được vẻ hiu quạnh. Ngay vấn đề an ninh trong khu vực cũng đang để ngỏ, như không hề thấy chốt bảo vệ, người lạ đi ra đi vào không ai hỏi han..., Dân Trí nhận xét."Tôi rất sợ dự án này bỏ hoang. Như thế thì lãng phí quá. Lo ngại hơn, tình trạng vắng bóng người kéo dài thế này thì sẽ là chỗ cho bọn trộm cắp, nghiện ngập, đối tượng lang thang tụ tập", một người dân sống gần khu biệt thự này thở dài.Trả lời báo chí về công trình bị bỏ hoang như trên, đại diện Tập đoàn Hà Đô cho rằng, các biệt thự này đã được sang tên đổi chủ nên số phận của chúng ra sao là “tùy vào nhu cầu của khách hàng”.Dân Trí dẫn lời TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc biệt thự có giá hàng tỷ đồng xây xong không được đưa vào sử dụng là do không đáp ứng được những nhu cầu cần thiết về giá trị dịch vụ, giao thông không thuận tiện..., như khách hàng kỳ vọng. Ở đây, chủ đầu tư chưa nghiên cứu kỹ thị trường và chỉ bán những cái mà họ có chứ không bán cái người ta cần.