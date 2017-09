Xuân NiệmĐó là một ngày đặc biệt... Ngày có tên là Ngày Quốc tế vì Dân chủ... Thường niên là ngày 15 tháng 9...Theo Tự điển Wikipedia, năm 2007, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định ngày 15 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế vì Dân chủ (tiếng Anh: International Day of Democracy), với mục đích thúc đẩy và duy trì các nguyên tắc dân chủ và mời gọi tất cả các quốc gia và các tổ chức thành viên để kỷ niệm ngày này một cách thích hợp góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.Lời mở đầu của Nghị quyết khẳng định:“Trong khi các nền dân chủ chia sẻ những đặc điểm chung, không có mô hình duy nhất của dân chủ và dân chủ không thuộc về riêng bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào...Dân chủ là một giá trị phổ quát dựa trên ý chí tự do biểu đạt của người dân để xác định hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa riêng của họ, và sự tham gia đầy đủ của họ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sốngVào tháng 9 năm 1997, Liên minh Liên nghị viện (IPU) đã thông qua một Tuyên bố chung về dân chủ. Tuyên bố đó khẳng định các nguyên tắc dân chủ, các yếu tố và sự thực hiện của các chính phủ dân chủ, và phạm vi quốc tế của nền dân chủ.Các cuộc hội thảo quốc tế về nền dân chủ mới và phục hồi (Quá trình ICNRD) bắt đầu vào năm 1988 theo sáng kiến của Tổng thống Corazon C. Aquino của Philippines sau khi diễn ra cuộc "Cách mạng sức mạnh Nhân dân" hòa bình để lật đổ 20 năm chế độ độc tài của Ferdinand Marcos. Lúc đầu là một diễn đàn liên chính phủ, quá trình ICNRD phát triển thành một cấu trúc ba bên với sự tham gia của các chính phủ, quốc hội và xã hội dân sự. Hội nghị lần thứ sáu (ICNRD-6) đã diễn ra tại Doha, Qatar vào năm 2006 củng cố bản chất ba bên của quá trình và kết thúc với Tuyên bố và Kế hoạch hành động nhằm tái khẳng định các nguyên tắc và các giá trị cơ bản của nền dân chủ.Dựa trên kết quả của Hội nghị ICNRD-6, một Hội đồng tư vấn được thành lập bởi chủ tịch của quá trình - Qatar - đã quyết định để thúc đẩy một Ngày Quốc tế Dân chủ. Qatar đã dẫn đầu trong việc soạn thảo các văn bản của nghị quyết Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc triệu tập và họp tham vấn với các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Theo đề nghị của IPU, 15 tháng 9 (ngày thông qua Tuyên ngôn dân chủ) được chọn là ngày mà cộng đồng quốc tế sẽ cử hành Ngày Quốc tế Dân chủ mỗi năm. Nghị quyết với tựa đề "Hỗ trợ bởi hệ thống Liên hiệp quốc trong nỗ lực của các Chính phủ để thúc đẩy và củng cố nền dân chủ mới hoặc khôi phục", đã được thông qua bởi sự đồng thuận vào ngày 08 tháng 11 năm 2007.”Đối với Việt Nam... dân chủ vẫn còn là ước mơ. Vì nhà nước Ba Đình vẫn cặp kè giữa Trung Quốc và Bắc Hàn...Nơi đây, xin ghi lời ca khúc “Hy Vọng Đã Vươn Lên” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang để bày tỏ môt ngaỳ dân chủ sẽ tới.Hy Vọng Đã Vươn LênNguyễn Đức QuangHy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiềnHy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiếnHy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắtHy vọng đã vươn dậy như làn tênđang rực lêntrong màn đêmHy vọng đã vươn lên trong nhà hoang trên ruộng cằnHy vọng đã vươn lên bên nương buồn dòng sông vắngHy vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bếnHy vọng đã vươn dậy như triều dângcho buồm căngxuôi trường giangHy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt màyHy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rốiHy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tớiHy vọng đã vươn dậy trong lòng anhtrong lòng tôitrong lòng điHy vọng đã vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầuHy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phớiHy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giớiHy vọng đã vươn dậy trong ngày quasang ngày naycho ngày mai...