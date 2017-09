20% Nhân Loại Chết Vì Ăn Thực Đơn Nhiều Muối, Đường; Thực Đơn Ít Bệnh: Ăn Nhiều Trái Cây, Hạt, Dầu Cá, Mễ Cốc Whole Grains

WASHINGTON -- Ai cũng phải chết, và thường là chết vì ăn... cũng như chết vì không ăn.Báo The Guardian cho biết một cuộc nghiên cứu rộng lớn về y tế của tổ chức Global Burden of Disease (GBD) cho thấy thực đơn, tức là những gì nhân loại ăn, là nguyên nhân 1 trong 5 cái chết trên thế giới.Nghĩa là nhiều triệu người ăn quá nhiều muốn và đường, trong khi không chịu ăn mễ cốc nguyên hạt (whole grains), trái cây, hạt, nút và dầu cá.Tiến sĩ Christopher Murray, Viện trưởng Viện Institute of Health Metrics and Evaluation tại đại học University of Washington, nói đó là một trong vài nan đề lớn của thế giới.Nhưng suy dinh dưỡng có thể là nan đề lớn hơn là ăn quá nhiều bánh burger (bánh mì kẹp), theo bản tin Fortune.Trong nhiều trường hợp, thực đơn kém lành mạnh có gốc rễ là vì kinh tế.Murray nói với báo Guardian, “Haỹ ăn trái cây. Có nhiều lợi ích sức khỏe. Vậy mà chỉ vài người giaà ăn rất nhiều trái cây, trừ vài trường hợp.”Bên cạnh thực đơn, các rủi ro khác cũng gây ra chết chóc điạ cầu, như hút thuốc lá và cao huyết áp.Nhưng không phải là tin xấu cả.Nghiên cứu của GBD cho thấy tuổi thọ nhân loại trong năm 2016 tăng tới:-- 75.3 tuổi cho nữ giới;-- 69.8 tuổi cho nam giới.Chết vì bệnh truyền nhiễm giảm.