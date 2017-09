Anh: Bom Nổ Xe Điện Ngầm, 29 Bị Thương, Lần Thứ 5 Anh Quốc Bị Khủng Bố Trong Năm

LONDON - Nhân chứng nghe tiếng nổ lớn và thấy 1 bức tường lửa khi bom nổ trên 1 đoàn xe điện ngầm của thành phố London hôm Thứ Sáu – 1 số hành khách bị phỏng nặng, 1 số dẵm đạp lên nhau trong hoảng loạn.Ông Charlie Craven là cư dân London nghe tiếng bom nổ khi tiến đến ga Parson Green trên đường đi làm và thấy 1 quả cầu lửa màu đỏ cam bao trùm đoàn xe.1 thông điệp twitter chia sẻ hình ảnh vỏ bom thô sơ là 1 chiếc rổ màu trắng còn cháy âm ỉ.Tin cảnh sát ghi ít nhất 29 người bị thương.Cô giáo Sally Faulding nói: bom nổ khi đoàn xe điện tiến vào bến làm bật tung mọi cửa xe, bà thấy là may mắn không bị thương.Đây là lần thứ 5 vuơng quốc Anh bị khủng bố tấn công tính từ đầu năm – 52 người thiệt mạng khi 4 jihadist là công dân Anh đánh bom xe điện và xe bus tại thủ đô London năm 2005.Ngoại trưởng Boris Johnhon hô hào dân chúng tiếp tục sinh hoạt bình thường và Thủ Tướng Theresa May đã phát lệnh triệu tập các bộ trưởng họp khẩn cấp trong ngày.Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ nổ tại đường xe điện ngầm London Tube như là bạo động khủng bố.TT Trump gọi thủ phạm trong vụ này là “Quân khủng bố hành động trong tuyệt vọng.”Trong khi đó lúc tiếp xúc báo chí sáng Thứ Sáu tại Vườn Hồng của Bạch Ốc, TT Trump cho hay ông đuợc báo cáo cập nhật về vụ nổ bom tại thủ đô nước Anh cũng như tình hình bán đảo Hàn – ông nhấn mạnh “Chúng ta phải rất tinh khôn, rất cương quyết – có thể chúng ta hành động chưa đủ nghiêm khắc”.Khi đuợc hỏi về twitter phóng di trước đó về vụ nổ bom tại London Tube, ông trả lời “Chúng ta phải cứng rắn hơn – chúng ta phải tinh khôn hơn”.Tại London, Thủ Tướng Theresa May hô hào công chúng cung cấp thông tin – bà hô hào tiếp tục sinh hoạt bình thường trong tinh thần cảnh giác đề phòng.Bà May cũng đả kích twitter của TT Trump cho hay thủ phạm là đối tượng đang bị theo dõi – bà nói “Phỏng đoán là không giúp ích đoàn điều tra”.Phát ngôn viên của cảnh sát London nói: mọi đồn đoán không là hữu ích.Twitter sáng Thứ Sáu của TT Trump cho rằng kiểm soát di trú phải là rộng lớn hơn, chặt chẽ hơn. Ngoài ra, ông tự nhận nỗ lực đánh ISIS trong gần 8 tháng qua của chính quyền mới là tiến bộ hơn 8 năm cầm quyền của TT Obama.