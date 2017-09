Samsung Chi 300 Triệu MK Để Phát Triển Xe Tự Lái

Có vẻ như không muốn bị tụt hậu trước các công ty công nghệ khác trong ngành công nghiệp xe hơi, khoảng giữa tháng 09/2017, Samsung đã đưa ra hai thông báo quan trọng đối trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa xe hơi, thể hiện tham vọng thống trị thị trường công nghệ vận tải của hãng.Đầu tiên, Samsung chính thức thành lập quỹ Samsung Automotive Innovation trị giá 300 triệu USD nhằm hỗ trợ các startup và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng khác trong thị trường xe hơi.Ngoài ra, Samsung cũng đã đầu tư gần 90 triệu USD cho TTTech – công ty của Áo chuyên về các nền tảng và phần mềm an toàn dùng trong các loại xe kết nối công nghệ (connected car). TTTech cũng đã nhận được một khoảng đầu tư tương đương từ Audi.Bên cạnh đó, Samsung cũng công bố một sáng kiến mang tính chiến lược để phát triển xe kết nối công nghệ cùng HARMAN – công ty mà Samsung đã mua lại vào năm 2016 với giá 8 tỷ USD. Young Sohn, Chủ tịch và Giám đốc chiến lược tại Samsung Electronics kiêm Chủ tịch Ban lãnh đạo của HARMAN cho biết: “Trong thời đại ngành công nghiệp xe hơi đang thay đổi một cách chóng mặt, chúng tôi rất vui khi đảm nhận vai trò đầu tàu trong lĩnh vực xe kết nối công nghệ thông minh hơn của tương lai. Khối Kinh doanh chiến lược Autonomous/ADAS và quỹ dành cho ngành công nghiệp đã phản ánh cam kết của chúng tôi đối với giá trị trong việc sáng tạo và hợp tác. Cùng với OEM và các startup, chúng tôi sẽ giúp các tài xế và những người sử dụng xe hơi được an toàn hơn, tiện lợi hơn và thích thú hơn với những công nghệ mới từ chúng tôi”.HARMAN đã đưa John Abssmeier trở thành Phó Chủ tịch của khối hợp tác, đồng thời ông hiện cũng là Phó Chủ tịch của bộ phận máy móc thông minh. Còn TTTech là nhà tiên phong trong lĩnh vực “an toàn chức năng, mạng lưới rõ ràng, hệ thống thời gian thực và phần mềm tích hợp tinh vi” cho các hệ thống tự động xe hơi cũng như các hệ thống tự động khác. TTTech đã hợp tác cùng Audi với công nghệ ADAS và các nền tảng tự động hóa khác trong dòng sản phẩm Audi 8.Các công ty lớn khác như GM, Volkswagen hay Toyota đã và đang thống trị ngành công nghiệp xe hơi từ trước đến nay. Tuy nhiên, làn sóng đổi mới tiếp theo liên quan đến việc công nghệ sẽ đi từ tầm cao này đến tầm cao khác sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Các tài xế, chủ xe và bản thân những chiếc xe trong tương lai được vận hành thế nào đều sẽ do sự tiến bộ của công nghệ quyết định.Điều này khiến cho xu hướng đầu tư cũng có sự thay đổi lớn. Các công ty như GM, Volkswagen, Daimler đều đang đầu tư vào các startup công nghệ để tham gia vào trào lưu mới trong tương lai. Các nhà sản xuất xe cũng đang tự đầu tư vào R&D của mình. Các công ty công nghệ lớn như Apple, Google, Baidu và Samsung cũng đã đặt cược vào ván bài lớn, tự xây dựng các phương tiện của riêng mình, không ngần ngại đầu tư và tìm kiếm các tài năng để nâng tầm những chiến lược.Samsung đang là công ty có tham vọng đứng đầu, đã đánh giá lĩnh vực xe hơi là mũi nhọn mới nhất để tập trung nghiên cứu, xây dựng và điều khiển. Cuối tháng 08/2017, Samsung đã được cấp phép chạy thử xe tự lái tại California, trước đó hãng cũng đã làm điều tương tự tại Hàn Quốc.Với những thông báo mới, chắc chắn Samsung sẽ không chỉ dừng lại ở công nghệ hay phần cứng, mà còn có những đối tác sẵn sàng áp dụng công nghệ của hãng. Đây không phải là bước đầu tư đầu tiên vào công nghệ xe hơi của Samsung. Trước đó, hãng cũng đã có những khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm các startup về cảm biến như Almotive, Renovo, Quanergy, TetraVue và Oculii; các startup về kết nối như Autotalks và Valens cùng startup về hiệu năng cao Graphcore.Dinesh Paliwal, Chủ tịch kiêm CEO của HARMAN, chia sẻ: “Thị trường đã có nhu cầu rất lớn đối với các giải pháp ADAS, và nhu cầu đang tăng lên rất nhanh theo sự phát triển của dòng xe kết nối công nghệ và xe tự động. Khối kinh doanh chiến lược cho thấy sự cam kết của Samsung và HARMAN trong việc đáp ứng nhu cầu để trở thành đối tác chính thức trong những công nghệ tích hợp hoàn hảo nhất. Nó cũng cho thấy sức mạnh của Samsung và HARMAN để mang đến các khách hàng OEM những trải nghiệm tốt nhất. Sức mạnh đến từ sự kết hợp giữa vị thế của Samsung trong giới công nghệ và kinh nghiệm thâm sâu và mạng lưới rộng rãi của HARMAN trong ngành công nghiệp xe hơi. Chúng tôi sẽ cùng nhau mở đường cho tương lai của ngành công nghiệp này”.Nguoivietphone.com.