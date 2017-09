Tượng Đài Tướng Robert Lee Bị Dời Khỏi Công Viên Dallas

DALLAS - Công nhân của thành phố Dallas dời tượng Robert Lee tại 1 công viên hôm Thứ Năm trong sự bảo vệ an ninh của cảnh sát, thực hành quyết định của HĐ thành phố.Tượng Tướng Robert Lee cuỡi ngựa đặt tại đây từ năm 1936 với sự chấp thuận của TT tại chức Franklin Roosevelt.Sau 4 tiếng đồng hồ, tượng đuợc hạ xuống 1 xe pick-up chở đi trong lúc hàng chục khách bộ hành đứng lại xem và cảnh sát ứng trực bảo đảm an ninh trật tự, theo tường thuật của phóng viên Reuters.Nơi đặt tượng Robert Lee là Lee Park sẽ đổi tên.Mới đây, chánh án liên bang bác đơn kiện của Sons of Confederate Veterans tìm kiếm quyết định của toà bảo vệ các tượng đài Confederate – tượng đài là 1 phần của lịch sử, theo lập trường của họ.