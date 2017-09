Chuyến Đi Dàn Xếp Cho Trump Qua TQ Của Vợ Chồng Ivanka Trump Bị Bỏ

WASHINGTON - Giới chuyên môn cả quyết: chuyến công du Trung Cộng của TT Trump cần đuợc dàn xếp bởi các cấp ngoại giao thích hợp, hơn là do thân quyến – đó là lý do chuyến đi Beijing của ái nữ Ivanka Trump và con rể Jared Kushner đã bị bãi bỏ khi Bạch Ốc quyết định là không thich hợp.Phó chủ tịch Douglas Paal phụ trách nghiên cứu tại Carnegie Endowment for International Peace nói: chánh văn phòng John Kelly không nghĩ rằng Kushner là kênh liên lạc thich hợp tuy trước đây có dự phần thiết lập quan hệ giữa các viên chức. Theo lời ông, ủy viên quốc vụ viện Yang Jiechi là thẩm quyền phải tiếp xúc trong trường hợp này – ông Paal giải thích: kênh liên lạc cần đuợc nhân vật có uy tín và trách nhiệm duy trì.Hôm Thứ Ba, ông Yang gặp ngoại trưởng Tillerson khi quá cảnh Washiongton trên đường về sau chuyến đi Jamaica – vào dịp này, ông Yang cho hay nguyên thủ Hoa Kỳ có thể thăm Hoa Lục năm nay, và Beijing muốn phối hợp với Washington để chuyến đi của TT Trump đem lại các kết quả tích cực, theo tường thuật của thông tấn chính thức Xinhua.Vợ chồng Ivanka Trump (đều là cố vấn tại Bạch Ốc) định đi Beijing trong tháng này với ý định chuẩn bị chuyến đi Tháng 11 của TT Trump - báo New York Times tin rằng chuyến đi đã bị bãi bỏ, và Kushner đã từ chối lời mời từ Trung Cộng. Kushner đóng 1 vai trò đáng kể trong việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Trump-Xi tại Florida hồi Tháng 4 và Ivanka đuợc người Hoa chú ý vì hình ảnh con gái nói tiếng Putonghua.Theo chuyên gia Wang Yiwei của Renmin University tại Beijing nói: Kushner không có tư thế thích hợp với việc thường do ngoại trưởng hay cố vấn an ninh quốc gia đảm trách.Ngoài ra, chuyên gia Liu Weidong tại Chinese Academy of Social Sciences nhận xét: thời điểm này là không thuận lợi với Kushner bởi uy tín của anh ta đang bị hoài nghi ngay tại Hoa Kỳ – theo lời ông, nếu Kushner là làm việc dàn xếp chuyến công du của TT tỉ phú New York, dân chúng có thể bàn tán về các thương luợng bí mật phục vụ quyền lợi của riêng gia đình Trump. Ông Liu nói: Kushner chỉ có thể dự phần trong các tiếp xúc không chính thức, không như chuyến công du của nguyên thủ.