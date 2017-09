Mời Tham Dự Ngày Quán Niệm Nói Tiếng Việt Với Chủ Đề "Mở Lối Yêu Thương" Tại Vùng Little Saigon ngày 1/10/2017

Thư pháp Ngày Quán Niệm.Ban tổ chức – bao gồm Tăng Thân Xóm Dừa và một số nhóm Phật tử trong vùng Little Saigon Quận Cam- đang kêu gọi các quí đồng hương Phật tử trong vùng ghi danh để tham dự Ngày Quán Niệm nói Tiếng Việt, với chủ đề "Mở Lối Yêu Thương", sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng Mười năm 2017, tại công viên Mile Square Regional Park (khu nhà mát shelter số 15), thành phố Fountain Valley.Ngày Quán Niệm này sẽ kéo dài từ 9:00 am đến 4:00 pm, do hàng chục quý thầy và sư cô của tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn. Đây là Ngày Quán Niệm nói tiếng Việt, trong chương trình hoằng pháp tại Mỹ mỗi hai năm của tăng đoàn Làng Mai. Đến với ngày Quán Niệm, tham dự viên có thể học cách quay về với tự thân, và cách sống trong tỉnh thức, hầu mang lại an lạc, hòa giải, trị liệu cho bản thân, cho gia đình, và cho thế giới.Quý thầy và sư cô sẽ hướng dẫn cách thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, cũng như cách đi thiền, ngồi thiền, thiền buông thư, cách thực tập lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ.Phương pháp thực tập Sống Chánh Niệm theo pháp môn của Làng Mai, do Thiền Sư Nhất Hạnh khởi xướng, hiện nay đã được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Đây là một phương pháp thực tập sống tỉnh thức, rất lợi lạc cho thân và tâm. Phương pháp không mang màu sắc tôn giáo, thích hợp cho những người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, thuộc nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau.Ở vùng Nam Cali, các khóa hướng dẫn thực tập Sống Chánh Niệm thường xuyên được tổ chức tại Tu Viện Lộc Uyển, thuộc thành phố Escondido San Diego County. Ngày Quán Niệm tổ chức tại Miles Square Park là một cơ hội thuận tiện để cư dân tại vùng Little Saigon Quận Cam tham dự, làm quen với phương pháp Sống Chánh Niệm.Tu viện Lộc Uyển, cùng tăng đoàn Làng Mai và ban tổ chức hoan hỷ chào đón tất cả mọi người đến với Ngày Quán Niệm. Từ những người hoàn toàn mới mẻ đối với sự thực tập Chánh Niệm, cho đến những người đang thực tập, kể cả gia đình với trẻ em.Ngày quán niệm hoàn toàn miễn phí, tham dự viên tùy hỷ cúng dường.Để ban tổ chức chuẩn bị cơm chay buổi trưa, xin ghi danh trước theo đường link:https://www.eventbrite.com/e/ngay-quan-niem-cho-nguoi-viet-vietnamese-day-of-mindfulness-registration-36158685602Những ai không thể ghi danh online trước, xin vui lòng liên lạc Hùng Bùi (714-262-6943, info@xomdua.org) hoặc Nga Nguyễn (714-890-2097) để ghi danh, hoặc biết thêm chi tiết.Xin bấm vào link để xem Google Map: http://bit.ly/VietDOMMap và bản đồ công viên: http://bit.ly/MileSquarePark để biết địa điểm tổ chức.Đoàn Hưng