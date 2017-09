Biên Chế, Bắt Chó, Nhảy Lầu, Lốc Xoáy...

Xuân NiệmNghề giáo thời xưa rất mực thiêng liêng... trong khi lương bổng được xếp vào hàng trung lưu, dư dả... Tuy nhiên, bây giờ, sống không nổi, trong khi biên chế siết đủ thứ. Tới mức, một ông hiệu phó ép cô giáo đổi sex lấy biên chế. Có bao giờ chúng ta nghĩ xa hơn chăng, đối với những ghế cao tột (xin bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân suy nghĩ giùm, khi dân chúng liên tưởng tới biên chế cấp trung ương đảng cần đổi những gì)...Bài báo nhan đề ““Chạy” biên chế: Lỗi của ai?” trên tờ Dân Trí ngaỳ 14/9/2017 bỗng nhiên biến mất sau vài giờ lên mạng. Có vẻ như công an không hài lòng.Tìm chô khác (tuyệt vời là Google), bài đó có mấy đoạn như sau:“Rất nhiều lập luận và thương xót vì cơ chế nên giáo viên phải “luồn cúi”, phải đánh đổi, làm đủ mọi cách để “chạy” vào biên chế. Nhưng thật ra,...Đã râm ran từ lâu nhưng có lẽ chưa bao giờ vấn đề “chạy” biên chế vào ngành giáo dục lại được phơi bày như lúc này. Không ít sinh viên theo học ngành sư phạm rỉ tai nhau, gia đình phải chuẩn bị sẵn bao nhiêu để sau này ra trường xin việc, xin vào biên chế. Không ít giáo viên dạy hợp đồng mòn mỏi 5 - 10 năm nhưng không đủ “thực lực” để vào biên chế...Chuyện như đùa, nữ giáo viên “cặp kè” với hiệu phó với toan tính sẽ được vào biên chế có thật xảy ra ở Đắk Lắk phô bày ra tất cả. Biên chế không chỉ được “mai phục” bằng tiền mà còn nâng cấp có thể đánh đổi bằng tình......Cách đây không lâu, tại hội thảo về giáo dục ở TPHCM, một giảng viên công tác ở một trường Sư phạm đã mạnh dạn chỉ ra thực tế lắm người biết nhưng không nói: nhiều sinh viên ra trường muốn đi dạy phải... có tiền để “chạy việc”...”Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện nghề giao1ó ỏở Quảng Trị.Bản tin nhan đề “Xót xa cảnh giáo viên dạy học hơn 10 năm vẫn bị cắt hợp đồng” nói lên gần như toàn cảnh.Vì thừa chỉ tiêu được giao, nên năm học 2017-2018 này, 67 giáo viên và nhân viên ở huyện Gio Linh (Quảng Trị) bị cắt hợp đồng. Đáng nói, có nhiều người đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng biển, ở vùng khó hơn 10 năm với mức lương chưa đến 3 triệu đồng vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp.Dạy hợp đồng môn Mỹ thuật đã 10 năm, nhưng năm học này chị Phan Thị Thúy Hằng (SN 1980, trú tại Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh) không được tái ký hợp đồng như những năm trước. Rưng rưng nước mắt, chị Hằng cho biết đã dạy hợp đồng từ năm 2007 với mức lương khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Số tiền này không đủ chi tiêu và nuôi con ăn học, nhưng yêu nghề và mong muốn sẽ được vào biên chế với mức lương ổn định, nên chị vẫn miệt mài cống hiến. "Nhưng năm nay, tôi bị chấm dứt hợp đồng, nghĩ đến thời gian gắn bó với giáo dục lâu nay mà thấy chua xót".Nếu bạn ở Sài Gòn, xin cẩn trọng: sẽ tiêu hủy chó thả rông bị bắt sau 72 giờ...Báo Tuổi Trẻ kể rằng kể từ ngày 15-9, người nuôi chó thả rông, không tiêm phòng cho chó sẽ bị phạt tới 1,6 triệu đồng. Theo quy định trước đây, hành vi thả chó rông chỉ bị phạt 100.000-300.000 đồng.Theo ông Phạm Minh Trí - Trưởng Trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật, Chi cục Thú y TP.SG, tất cả chó thả rông bị bắt được đưa về địa chỉ 252 Lý Chính Thắng, Q.3 nuôi nhốt trong vòng 72 giờ.Trong thời gian trên, nếu chủ chó không đến nhận, chó sẽ được tiêm thuốc cho chết và đưa đi tiêu hủy ở bãi rác Đông Thạnh.Báo Thanh Niên kể chuyện: Học sinh lớp 9 tại TP.SG nhảy lầu tự tử vì điểm kém....Một trường hợp rất đau lòng xảy ra tại TP.SG trong những ngày gần đây. Một học sinh lớp 9 (tại một trường THCS ở Q.1) bị 3 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi sát hạch đầu năm, môn học mà em giỏi và tự tin nhất. Sau đó em bị trầm cảm nặng và không muốn đi học. Gia đình đã đưa đi khám tâm lý các nơi, ba mẹ cũng túc trực ở nhà để trông nom chăm sóc. Nhưng cuối cùng em đã nhảy từ chung cư xuống đất và tử vong.Bản tin VOV kể về bão số 10: Vỡ đê ở Hà Tĩnh; 2 người chết và mất tíchBão số 10 gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến đê ngăn mặn tại Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh bị vỡ....Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến 8 giờ sáng nay (15/9), 4 tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm khi đang trên đường tránh bão số 10.Báo SGGP kể chuyện Long An: Viết đơn tố cáo hiệu trưởng, 4 giáo viên bị chuyển công tác...4 giáo viên bị điều chuyển công tác trước đó đã viết đơn khiếu nại, tố cáo bà Lê Thị Cẩm, Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An.Phòng GD-ĐT cùng với phòng Nội vụ huyện Tân Trụ (Long An) vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc điều chuyển giáo viên tại Trường Tiểu học Tân Phước Tây.Cụ thể, bà Lê Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phước Tây được đưa về làm Hiệu trường Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu (ở xã Bình Tịnh).Bản tin VnExpress kể chuyện: Hàng trăm ngôi nhà ở Huế bị lốc xoáy quật tốc mái...Lốc xoáy trong đêm quật gãy nhiều cây xanh và làm tốc mái hàng trăm nhà dân ở phường Thủy Dương (tỉnh Thừa Thiên Huế).Khoảng 20h30 ngày 14/9, do ảnh hưởng của bão số 10, một trận lốc xoáy khoảng hai phút đã quét qua thôn 4 (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).Nhiều cây xanh bị lốc quật gãy ngang, đổ rạp ra Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Thủy.