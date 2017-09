<div class="nw_box_list_brief nw_boxing_padding"><div class="pl_list pl_list_col_1"><div class="pl_row pl_row_1 pl_row_first"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content pl_content_first" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_tooltips" title="Hội Phật Tử An Lạc Pháp Văn Nghệ Mừng Vu Lan: Mùa Hiếu Đạo 2017" data-brief="<div class="plt_post plt_tooltips"><div class="plt_thumbnail"><img src="/images/file/QuuTDcH81AgBAFFp/h50/vu-lan-an-lac-phap-dsc-0564.jpg" width="75" height="50"/></div><div class="plt_brief">Tại hội trường Nhật báo Việt Báo vào lúc 1:00 chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017, Hội Phật tử An Lạc Pháp đã tổ chức một chương trình văn nghệ với chủ đề “Mùa Hiếu Đạo”nhân mùa Lễ Vu Lan 2017.</div></div>"></div><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a Hội Phật Tử An Lạc Pháp Văn Nghệ Mừng Vu Lan: Mùa Hiếu Đạo 2017
16/09/2017
(Xem: 73) Tại hội trường Nhật báo Việt Báo vào lúc 1:00 chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017, Hội Phật tử An Lạc Pháp đã tổ chức một chương trình văn nghệ với chủ đề "Mùa Hiếu Đạo"nhân mùa Lễ Vu Lan 2017. Đại sư Geshe Chophel Dạy Tu Bồ Đề Tâm, Nhập Bồ Tát Hạnh
tuần vừa qua là một chương trình hoằng pháp đặc biệt của quý Thầy Phật Giáo Tây Tạng tại Quận Cam: thuyết giảng về Nhập Bồ Tát Hạnh, một trước tác danh tiếng và thâm diệu của đức Thánh giả Tịch Thiên (Shantideva) do Tiến sỹ Phật học Geshe Lobsang Chophel thuyết giảng tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, Garden Grove, CA vào hai ngày 9 và 10 tháng 9, 2017 do Viet Nalanda Foundation tổ chức. Đại sư Geshe Chophel Dạy Tu Bồ Đề Tâm, Nhập Bồ Tát Hạnh
16/09/2017
(Xem: 75) tuần vừa qua là một chương trình hoằng pháp đặc biệt của quý Thầy Phật Giáo Tây Tạng tại Quận Cam: thuyết giảng về Nhập Bồ Tát Hạnh, một trước tác danh tiếng và thâm diệu của đức Thánh giả Tịch Thiên (Shantideva) do Tiến sỹ Phật học Geshe Lobsang Chophel thuyết giảng tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, Garden Grove, CA vào hai ngày 9 và 10 tháng 9, 2017 do Viet Nalanda Foundation tổ chức. Đại sư Geshe Chophel Dạy Tu Bồ Đề Tâm, Nhập Bồ Tát Hạnh
Mời Tham Dự Ngày Quán Niệm Nói Tiếng Việt Với Chủ Đề "Mở Lối Yêu Thương" Tại Vùng Little Saigon ngày 1/10/2017
Ban tổ chức – bao gồm Tăng Thân Xóm Dừa và một số nhóm Phật tử trong vùng Little Saigon Quận Cam- đang kêu gọi các quí đồng hương Phật tử trong vùng ghi danh để tham dự Ngày Quán Niệm nói Tiếng Việt, với chủ đề "Mở Lối Yêu Thương", sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng Mười năm 2017,
Mời Tham Dự Ngày Quán Niệm Nói Tiếng Việt Với Chủ Đề "Mở Lối Yêu Thương" Tại Vùng Little Saigon ngày 1/10/2017
16/09/2017
(Xem: 54) Mời Tham Dự Ngày Quán Niệm Nói Tiếng Việt Với Chủ Đề "Mở Lối Yêu Thương" Tại Vùng Little Saigon ngày 1/10/2017
Ban tổ chức – bao gồm Tăng Thân Xóm Dừa và một số nhóm Phật tử trong vùng Little Saigon Quận Cam- đang kêu gọi các quí đồng hương Phật tử trong vùng ghi danh để tham dự Ngày Quán Niệm nói Tiếng Việt, với chủ đề "Mở Lối Yêu Thương", sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng Mười năm 2017,
Mời Tham Dự Ngày Quán Niệm Nói Tiếng Việt Với Chủ Đề "Mở Lối Yêu Thương" Tại Vùng Little Saigon ngày 1/10/2017