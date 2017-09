Martin Batalla Vidal, một người trong diện DACA đang cư ngụ ở New York, hôm 14/9/2017 nói chuyện trong cuộc biểu tình trước một tòa án New York đang thụ lý hô sơ kiện chính phủ Trump đã xóa bỏ chương trình ân hạn cho trẻ em di dân lậu theo ba mẹ vào Mỹ (DACA). Đơn kiện do Vidal đưa ra tòa, bản thân Vidal cùng ba mẹ từ Mexico vào Mỹ năm anh 7 tuổi. (Photo AFP/Getty Images)